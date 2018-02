La comedia 'aquilana' de Torres Naharro

Una joya delicada y tierna, hermosa y concisa, otro tesoro recobrado para orgullo de nuestras letras. Ana Zamora ha construido una versión rigurosa e imaginativa a la vez, muy seria en su preparación y muy alegre en su resultado. La compañía Nao d'amores sigue viento en popa y a toda vela, y La Compañía Nacional de Teatro Clásico se engalana de nuevo con su aportación.



Un extremeño converso, que fue monje y soldado (por algún tiempo a las órdenes del Gran Capitán y de César Borgia), que vivió unos 40 años, que se fue muy joven a Italia y es posible que volviera al final de sus días. Uno de los autores fundamentales de la historia del teatro español. Hace cinco siglos de la publicación de la 'Propalladia', compendio de sus obras, cuyo 'prohemio' o prólogo constituye la primera preceptiva teatral europea en lengua romance. Con este genial -y aún útil- texto, se prologa en esta propuesta la 'Comedia Aquilana', con un introito y cinco jornadas en un recorrido de sesenta intensos y reconfortantes minutos de espectáculo total que incluye lírica, música, canto, danza, artes decorativas... . Una inocente comedia en torno a los amores del caballero Aquilano y la princesa Felicina, hija del rey Bermudo, arropados por sus sirvientes respectivos, Faceto y Dileta, con la aparición estelar de los labriegos Dalterio y Gandario, y la breve irrupción de los matasanos Polidario, Esculapio y Galieno.



El texto ha sido respetado en su castellano antiguo -gran acierto- que a veces cuesta descifrar pero que a menudo deslumbra y maravilla. Está dicho a la perfección, con los debidos ironía y distanciamiento. La puesta en escena es primorosa y en ella hay que destacar cosas que a menudo son de compromiso pero que aquí son de artesanía, la carpintería de Santa Amalia, los estampados diseñados por Iván San Martín, el portentoso e inspirado vestuario de Deborah Macías, todo ello engarzado en una cuidada producción ejecutriva enmarcada de forma intachable por Ricardo Vergne y Miguel Ángel Camacho, a cargo de escenografía e iluminación respectivamente. Mejor no describimos el resultado final de todo ello para que pueda sorprenderles.



En cuanto al elenco estable de esta compañía, en cada sucesivo trabajo aumenta la cohesión. Empezaron sin fingir su novatez y ahora ya son actores. Destaca sin duda al frente de ellos ese larguirucho tan gracioso de cuyo nombre no podemos hacernos eco por la inveterada mala costumbre de no colocar en los créditos los nombres de los actores emparejados con los nombres de sus personajes. La misma razón por la que no entramos en particularidades sobre cada uno y nos contentamos con decir que todos están bien; y a otra cosa mariposa.



Porque están bien y además cantan y tocan instrumentos en las varias piezas musicales que emulan la altura del texto, composiciones de calidad, que suenan a aquella época y a la nuestra en acertada simbiosis de Ana Lázaro, que explica: 'Poner música a la “Comedia Aquilana” ha sido relativamente sencillo, partiendo de la idea inicial de hacer de esta obra una muestra del mestizaje hispano-italiano en el Renacimiento. Algunas músicas, como el romance del buen rey Don Bermudo, han debido ser reconstruidas siguiendo los modelos de la época. Y todas, -canciones españolas, 'villanelle alla napolitana', lamentos, madrigales, danzas y romances-, sirven para hacer un espectáculo vivo, una muestra de la alegría de vivir y de amar'.



También Ana Zamora explica concienzudamente el trabajo previo de investigar referentes literarios e historiográficos, referencias históricas, artísticas y de puesta en escena y técnicas interpretativas, y acercamiento a las pervivencias de carácter antropológico para rastrear el concepto de fiesta popular y cortesana. 'La finalidad no ha sido en ningún caso realizar un trabajo de carácter academicista, sino el establecer los puntos de partida sobre los que fundamentar el posterior encierro casi monástico de ensayo en Segovia, para llegar a construir una puesta en escena que, siendo expresión viva de aquel ámbito nos ha permitido resucitar a Torres Naharro para nuestra escena contemporánea'.



Nuestro dramaturgo escribió nueve obras dramáticas que divide en comedias 'a noticia' y 'a fantasía', de tema real y de tema ficticio, con títulos tan raros (Comedia Seraphina, Comedia Trophea, Comedia Soldadesca, Comedia Tinellaria, Comedia Ymenea, Comedia Jacinta, Comedia Calamita) como este de Aquilana, posiblemente derivado de la Lex Aquilia promulgada en el siglo III a. C., que atendía a los daños causados 'damnum iniuria datum', es decir, daños causados ilegalmente.



Nao d'amores ha estrenado hasta ahora ocho espectáculos de teatro medieval y renacentista, entre ellos Triunfo de Amor, a partir de textos y músicas de Juan del Enzina (2015) (ver nuestra reseña), Farsas y Églogas de Lucas Fernández en coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico (2012) (ver reseña), Auto de los Reyes Magos en coproducción con el Teatro de La Abadía (2008) (ver reseña) y Dança da morte / Dança de la muerte (2011) (ver reseña).



Hubo un momento en el que esta nave pareció escorar el rumbo y escuchar los cantos tentadores de las sirenas contemporáneas. Pero parece que por bien de todos vueven a empuñar el timón certero de lo que están haciendo de maravilla.



VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 8

Texto: 9

Dirección: 8

Interpretación: 7

Escenografía: 8

Música: 9

Coreografía: 8

Producción: 9



CNTC

Teatro de la Comedia

Comedia Aquilana, de Bartolomé Torres Naharro.

Versión y Dirección, Ana Zamora

Del 24 de febrero al 11 de marzo de 2018



Interpretación

Silvia Acosta

María Besant

Javier Carramiñana

Juan Meseguer

Belén Nieto

Alejandro Saá

María Alejandra Saturno

Isabel Zamora



Dirección musical - Alicia Lázaro

Asesor de verso - Fuentes de la Voz

Asesor Commedia dell'arte - Fabio Mangolini

Vestuario - Deborah Macías (AAPEE)

Escenografía - Ricardo Vergne

Iluminación - M. A. Camacho

Coreografía- Javier García Ávila

Diseño de Estampación - Iván San Martín

Ayte. de Escenografía y Vestuario - Henar Montoya

Realización de Vestuario - Ángeles Marín

Realización de Escenografía - Purple Servicios Creativos

Carpintería - Santa Amalia

Fotografía - Javier Herrero Valle

Vídeo Promocional- Lapierna Audiovisual

Prensa - Josi Cortes

Dirección Técnica- Fernando Herranz

Producción Ejecutiva - Germán H. Solís

Distribución- Nao d´amores

Un espectáculo coproducido por Nao d'amores y CNTC

Colaboran: Diputación de Segovia, Ayuntamiento de Segovia, Real Academia de España en Roma.