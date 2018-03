Cronología alterada de las bestias normales

Una obra original y exigente; una pieza intrigante y morbosa; un descenso disimulado a los infiernos, pero sin trucos. Va creciendo desde un comienzo casi ininteligible; va sembrando pistas falsas y te mantiene tenso e inquieto hasta el final. Lautaro Perotti confirma su valía en un perverso drama que merece los honores de estrenar en el Teatro Español.



'Cronología de las bestias' no explica ese título que tan poco dice de lo que vas a ver, una casa de pueblo con una familia disfuncional de la que desapareció el hijo adolescente de la dueña viuda hace doce años, y donde de repente reaparece sembrando inquietudes y originado un espejismo premeditado de colectivo engaño. 'Nace de la necesidad de indagar hasta dónde es capaz el ser humano de mentir, de mentirse. Y de la sospecha de que una mentira fundacional, requiere de un gran tejido de otros (pequeños o grandes) engaños y autoconvencimientos indispensables para sostenerla. Y de que rápidamente se puede ir la vida en ello', nos dice su autor, Lautaro Perotti, cofundador de la sala y escuela de teatro argentina Timbre4, que se dio a conocer interpretando las obtras de Tolcachir -¡aquella familia Coleman!- y que parece llevar el teatro en su alma sin que le pese en demasía.



'En definitiva, me inquietaba averiguar hasta dónde puede llegar el ser humano en su compromiso con la mentira', añade. Ya sabemos que muy lejos, lejísimos, personal, familiar, local y globalmente. Ya sabemos que los recuerdos suelen ser mentiraas bien hilvanadas, y que casi todos nos engañamos mil veces, casi todo el tiempo. Quien huye de este bendito círculo infernal, está destinado a la marginación y al fracaso.



Lautaro ha elegido una puesta en escena íntima y naturalista, un aspecto parcial de una casita en las afueras, con una distribución rocambolesca de puertas y estancias, y un salón/comedor/cocina normalito en el que sólo falta por fortuna la televisión. Mónica Borromello lo ha puesto en pie con cuidadoso descuido espacial, para que pueda valer en los infinitos recovecos de Buenos Aires y en una pedanía murciana. El texto ha sido adaptadpo al castellano para perder su localización dialectal y en el espacio sonoro hay sólo dos canciones francesas, una quizás de Edit Piath y otra sin duda de George Brassens, 'La mauvaise reputation'.



La dificultad de unos personajes de más que extraño comportamiento, que esconden algo que no sabes bajo la apariciencia de una trama anodina, colabora al desconcierto del espectador durante un buen rato. Qué le pasa a Beltrán para estar trastornado, por que Olvido se comporta tan raro, que oculta César, quién es en realidad Celia... Habrá que cavilar un tanto, descartar pistas falsas, ignorar algunos desajustes y lagunas de la trama, y no impacientarse porque en su justo momento la madeja se ordenará, y cada uno tendrá su jersey.



Carmen Machi -tras hacer en 2015 Antígona con Miguel del Arco, en 2014 Los Macbez con Andrés Lima, y entretanto El caballero de Olmedo con Lluis Pasqual- se confirma en su valía, y Pilar Castro está su altura, en una magnífica trayectoria en las últimas temporadas que ha pasado por Invencibles bajo la dirección de Daniel Veronese, Carlota con Mariano de Paco, Babel con Tamzin Townsend, y El inspector con Miguel de Arco. Santi Marín terminará imponiéndose al más imprevisible de los personajes, mientras que a Patrick Criado se le notan sus menores tablas, enfrentado a un personaje increible, impensable, inaudito. Finalmente, Jorge Kent impondrá su experiencia sobre ese cura tan real, tan caritativo y tan entrometido, que desaparece bruscamente por necesidades del guión.



Una muy buena comedia de suspense con algunos desajustes, una metáfora desmedida acerca de la mentira como rutina en el entorno familiar, con una moraleja certera para evitar ese camino de perdición. Una flecha certera en tu falsa seguridad y apañadas convicciones, reflexión para el que la busca en una duración exquisitamente limitada a 75 minutos plenos. Distinta a todo lo que hay en la cartelera. Tiene algo que nos recuerda a La familia de Pascual Duarte, con menos tremendismno extremeño y más introspectiva porteña. Todavía estamos pensando en ella y nos hubierra gustado saber por su autor el origen del argumento: ¿se basa en hechos reales, hay algún lugar en Argentina donde a los trabajadores textiles se les secuestre y esclavice de por vida?



VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 9

Texto: 8

Dirección: 7

Puesta en escena: 7

Interpretación: 7

Producción: 8

Programa de mano: 7

Documentación a los medios: 7



Teatro Español - Sala Principal

CRONOLOGÍA DE LAS BESTIAS

Texto y dirección Lautaro Perotti

Del 9 de marzo al 8 de abril de 2018



REPARTO

Olvido Carmen Machi

Celia Pilar Castro

César Santi Marín

Beltrán Patrick Criado

Sacerdote Jorge Kent



EQUIPO ARTISTICO

Texto y Dirección Lautaro Perotti

Texto Castellano Jorge Muriel

Escenografía Mónica Borromello (AAPEE)

Iluminación Carmen Martínez

Vestuario Sara S. de la Morena

Fotografías Javier Naval

Espacio Sonoro Sandra Vicente

Ayte. Dirección José Luis Huertas

Dirección de Producción Josep Domènech

Jefa de producción Nadia Corral

Ayte. de producción Raquel Valencia

Auxiliar de dirección Paola Camargo

Ayte. de escenografía Paola de Diego

Realización de escenografía Mambo Decorados



Una producción de Octubre Producciones en coproducción con el Teatro Español y el Teatre Lliure.