La extraña pareja en femenino plural

Una comedia de máxima actualidad, no en los minoritarios reductos del feminismo radical, sino en la cotidiana existencia de la gente, obligados ellos y ellas a entenderse y a menudo sin conseguirlo. Accesible, tranquila, convencional en trama y texto pero con chispazos brillantes, discreta en puesta en escena pero aceptable en su modestia, apta para todos los públicos y muy divertida para el espectador medio. Los desconocidos Calibán Teatro han acertado y ya están en las puertas de la primera división. Lo merecen.



La noche de los viernes cinco amigas se reúnen a jugar al Trivial, pero esta vez falla Flora porque su marido quiere separarse y ella vaga por las calles pensando en suicidarse. Al fin aparece en la casa de Olga donde siempre se reúnen, y es tal su estado que esta la ofrece vivir con ella hasta que salga del bache. ¿El problema? Las dos son como el día y la noche. Olga es de rompe y rasga, extrovertida y un completo desastre. Flora es más bien tímida, hogareña y obsesa del orden. El conflicto está servido. Y la situación irá complicándose poco a poco hasta volverse totalmente insostenible para ambas…



Francamente bien adaptada al Madrid de nuestros días y al estado actual de las relaciones de amor y amistad en la clase media de nuestra sociedad. Personajes, diálogos y situaciones son de aquí, incluido el que una de las amigas es guardia civil y va de uniforme, y que los vecinos de arriba son dos hermanos armenios empleados en Iberia absolutamente desternillantes. Con recursos mínimos y buen hacer, el director se mueve en el ámbito de lo posible para sacar un buen resultado a los elementos de que dispone.



La pieza comienza con aires tan destartalados como su escenografía, pero se va centrando a medida que Flori empuña cazo y plumero indistintatamente. Susana Hernáiz manda con autoridad en el escenario en esta Olga, chulapa del paripé, con la buena réplica de Elda García-Posada que termina imponiendo esa Flora con algo de mosquita muerta; ambas están bien secundadadas por la patosa Vicky y la enérgica Clara. Silvia queda un poco desdibujada, sin que podamos definir el componente -¿escéptico?- que aporta al grupo.



El autor, Marvin Neil Simon, ha cumplido 90 años, es uno de los mayores creadores de éxitos en la historia de Broadway -el único en tener cuatro producciones presentándose al mismo tiempo- y uno de los más interpretados escritores del mundo con muchas de sus obras producidas en docenas de idiomas.



La extraña pareja (The Odd Couple en su título original) fue estrenada en Broadway en 1965, se realizó una adaptación cinematográfica en 1968, una serie televisiva en 1970 y otra en 2015, además de en 2002 una versión actualizada titulada 'Oscar and Felix: A New Look at the Odd Couple'. La obra gira en torno a dos amigos que deciden compartir piso, pero la convivencia entre ellos pronto se hace imposible debido a sus personalidades totalmente opuestas. Visto su éxito, la adaptó en 1985 en versión femenina, rebautizados los protagonistas como Florence Unger y Olive Madison. Se representó en Italia en 1986 con Monica Vitti. En España se estrenó en 2001, bajo el título de 'Ellas. La extraña pareja', en versión de Diana Laffond, dirigida por Eusebio Lázaro e interpretada por Cristina Higueras y Fiorella Faltoyano.



A finales de 2010, Andrés Rus y Elda García-Posada pusieron los cimientos de Calibán Teatro. Desde 2015 colaboran estrechamente con la sala Nueve Norte. 'La Extraña Pareja ha sido para nosotros el trabajo más complicado hasta la fecha, el más exigente en todos los sentidos y el que más nos ha hecho crecer', dicen. El miércoles había lleno total y el público disfrutó mucho, mucho. Habían venido sabiendo a lo que venían: unas buenas y baratas carcajadas sin más trascedencia. Y es que cuando la risa es sana, muy bienvenida sea la risa.



VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 6

Texto: 7

Adaptación 8

Dirección: 7

Puesta en escena: 5

Interpretación: 7

Producción: 5

Programa de mano: 5

Documentación a los medios: n/h



Teatro Lara

La extraña pareja [The Female Odd Couple (La extraña pareja femenina)]

21 de marzo, 4 y 25 de abril de 2018, 22'00h.

Duración: 100 minutos.

Autor - Neil Simon

Adaptación - Elda García-Posada y Andrés Rus

Dirección - Andrés Rus



Reparto

Susana Hernáiz - Olga

Elda García - Flora

Patirke Mendiguren - Vicky

María Muñoz - Clara

Teresa Soria-Ruano - Silvia

Chema Coloma - Anouchaván

Diego Quirós - Atanás



Ayudante de dirección - Diego Quirós

Iluminación y sonido - Chema Rodríguez

Producción - Calibán Teatro

Fotografía - Javier Sanabria



C/ Corredera Baja de San Pablo 15

28004 Madrid

info@teatrolara.org