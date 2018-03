Tulipa tulipae. El tulipán ilustrado

La historia, los secretos y variedades de una de las flores más admiradas; ilustrada con mapas e imágenes del archivo y la biblioteca del Botánico hasta terminar con ilustraciones de medio centenar de artistas de la sociedad internacional que agrupa a los dedicados a inmortalizar las mil y una apariencias de esta flor. Y junto a la exposición, veinte mil bulbos de catorce variedades plantados y floreciendo esta primavera. Arte y botánica, curiosidad y belleza para tener una buena disculpa de visitar uno de los lugares más bonitos de la ciudad.



'Un tulipán no trata de impresionar a nadie. No se esfuerza en ser diferente de una rosa. No tiene por qué hacerlo. Es diferente', decía una destacada estudiosa de la tulipomanía, pues no sólo de rosas y orquídeas vive el buen jardinero, tantos miles y miles en todo el mundo que este año repetirán la gran ceremonia de plantar sus bulbos y ver surgir el milagro. No podía imaginar el botánico flamenco Charles de L'Ecluse, 'Carolus Clusius', el científico y horticultor más influyente del siglo XVI, que cuando llevó al Jardín Botánico de Leiden (Holanda) una colección de bulbos de tulipán iba a conseguir tantos seguidores. Cada nueva variedad que conseguía la guardaba en secreto, dando lugar a un robo a partir del cual se rompió su monopolio y la moda de cultivar tulipanes se extendió por los Países Bajos.



A comienzos del siglo XVII los tulipanes se convirtieron en objeto de orgullo de las florecientes capas burguesas. Y es que el tulipán estaba por encima de todas las otras flores: variable, multicolor, exótico, irrepetible. Precisamente, la singularidad de los bulbos avivó el coleccionismo. En 1623 se podían pagar mil florines por un solo bulbo cuando el sueldo medio anual de un holandés no superaba los 150 florines. Pocos años después, la burbuja del tulipán estalló. El precio de los bulbos cayó en picado y provocó la bancarrota de la economía holandesa.



Pintores como Brueghel el Joven, Rembrandt y Van Gogh los han inmortalizado. Una tradición que prosigue en nuestros días, pues el arte de la pintura botánica resiste a la tecnología fotográfica y la revolución digital, ya que no puede sustituirse el talento del artista a la hora de capturar la esencia de la forma de la planta. Así artistas botánicos de todo el mundo a través de la acuarela, lápices de colores, grafito, tinta, y con muy distintas técnicas, cultivan la práctica, basada en la observación y las tres pes -paciencia, práctica y perseverancia- en las que se basa todo el trabajo humano, y de los que la sociedad internacional que los reúne ha seleccionado a 47 con 85 obras originales para esta exposición.



Las primeras descripciones del género Tulipa que se conservan en España aparecen en las obras "Curso elemental de botánica, Teórico y Práctico, dispuesto para la enseñanza del RealJardín Botánico de Madrid" y "Tablas Botánicas, en que se explican sumariamente Las clases, secciones y géneros de plantas que trae Tournefort en sus instituciones", de 1783, ambos libros de Casimiro Gómez Ortega, lo que hace suponer que por entonces ya se cultivaban en el Real Jardín Botánico. Por consiguiente, se puede afirmar que el tulipán, al igual que en el resto de Europa, se ha cultivado en este jardín prácticamente desde su fundación.



En el proyecto de restauración aprobado en 1979-1980 se designa la terraza baja de los cuadros al cultivo de plantas ornamentales, incluidos los tulipanes. Sin embargo, en el plan de acción para el cuatrienio 1985-1988 se pensó dejar el cuadro 4 (actualmente destinado al cultivo de los tulipanes) para el cultivo de plantas españolas existentes en el Jardín o en viveros con interés ornamental. No obstante, el devenir de los años dio cada vez más popularidad e importancia al cultivo de cultivariedades de tulipanes en el Jardín: ocho peines del cuadro 4 de la terraza baja muestran todos los años un colorido de tulipanes en primavera y de dalias en verano. En la Guía del Real Jardín Botánico publicada en 1991 se detalla que «los cuadros 1 y 2 tienen función puramente estética, con flor de temporada, y completan esta exposición los cuadros 3 y 4, en los que florecen en primavera tulipanes».



Desde los ochenta hasta ahora todos los años, en el mes de diciembre, se plantan miles de bulbos de tulipanes de diferentes cultivariedades procedentes de Holanda que empiezan a florecer en el mes de abril, dependiendo del año. Los diseños de plantación han sido numerosos y variados a lo largo de los años, con infinitas combinaciones de colores y formas. Este año y con motivo de la exposición "Tulipa, tulipae. El tulipán ilustrado" se han plantado 21.225 bulbos de tulipanes por todo el Jardín. En el cuadro 4 de la terraza baja del Jardín se han plantado 16.000 bulbos distribuidos en 8 peines.



Las cultivariedades escogidas han sido: Tulipa fosteriana ‘Golden Emperor’, Tulipa ‘Orange Brilliant’, Tulipa ‘Blue Amiable’, Tulipa ‘Red Georgette’, Tulipa ‘Margarita’, Tulipa ‘Golden Apeldoorn’, Tulipa ‘National Velvet’, Tulipa ‘Pink Diamond’. Además se ha plantado una mezcla de 2725 bulbos de tulipanes en el cuadro 3, con las siguientes cultivariedades: Tulipa ‘Couleur Cardinal’, Tulipa ‘Poco Loco’, Tulipa ‘Pink Impression’, Tulipa ‘World Friendship’, Tulipa ‘Paul Scherer’, Tulipa ‘Darwisnow’.



En fin, una buena, bonita y barata idea la de enfrentar, o mejor dicho, hermanar las flores reales con sus representaciones artísticas. Existe un magnífico y caro catálogo para los muy enamorados y un precioso desplegable con 60 dibujos de diferentes tulipanes para los más discretos.



Aproximación a la exposición (del 1 al 10)

Interés: 8

Despliegue: 7

Organización: 7

Catálogo: n/v

Folleto: 8

Documentación a los medios: 7



Jardín Botánico

Tulipa tulipae. El tulipán ilustrado

Pabellón Villanueva

Del 20 cde marzo al 20 de mayo de 2018

Organiza: Real Jardín Botánico (RJB-CSIC)

Con la colaboración de The Society of Botanical Artists



Con numerosas actividades divulgativas y educativas para todos los públicos, para todas las edades. Visitas guiadas, cursos y talleres de dibujo artístico, tutoriales realizados por algunos de los artistas sobre su técnica de pintura o dibujo, demostraciones en vivo, actividades infantiles..., y, lógicamente, el disfrute de las variedades, cerca de cuarenta, plantadas en el propio Jardín.



Toda la información:

http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/