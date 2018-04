García y González, dos artistas

El azar y el destino han juntado en Madrid sendas exposiciones del trabajo creativo de dos mujeres, sino antagónicas al menos muy distintas. Treinta años y el gran charco atlántico las separan menos que lo hacen el intelectualismo de la una y el sentimentalismo de la otra. Dora surge de Lacan y Joyce; Beatriz del trópico sudamericano. Entre los Países Bajos y Colombia apellidos muy nuestros, horizontes lejanos que se entrecruzan.



Dora García (Valladolid, 1965), es una artista conceptual formada en Holanda y establecida en Bélgica que reflexiona sobre lecturas y experiencias intelectuales, y discursea suplantando la escritura por otras formas de expresión audiovisuales -representaciones dramáticas en vivo o vídeograbadas., esquemas inisnuados y dibujos apenas trazados. Sugerencias de breves conceptos, como si trasmitiera refranes propios, frases cortas, sentencias destiladas. Es de los muchos artistas fascinados por la escritura, el viejo soporte tan desprestigiado en su precisión, artistas que buscan sustituirlo, superarlo, trascenderlo en balbuceos casi siempre fallidos.



Beatriz González (Bucaramanga, Colombia, 1938) es una artista figurativa que ha usado el colorido deslumbrante y la visión alegre del pop-art para narrar las tragedias de su tierra, especialmente la inacabable guerra civil que durante un siglo ha causado un millón de muertes en sucesivas etapas de rebeldías y bandidismo, de ideologías y narcotráficos no tan opuestos. El despliegue de su obra es un clamor de ataudes y de llantos envuelto en escenas campesinas y acompañado de muebles fantasiosos donde reproducciones del arte europeo se convierten en ilustraciones complementarias de un fabuloso artesanado.



GARCÍA



García se dedica a investigar los difusos límites entre lo real y su representación, los mecanismos de funcionamiento de los procesos comunicativos culturales, y la relación entre el artista, la obra y sus públicos. Esta exposición, titulada Segunda Vez, toma su nombre de un relato homónimo de Julio Cortázar y de uno de los proyectos más recientes de la artista, consistente en una serie de cortometrajes en los que la figura del argentino Óscar Masotta -psicoanalista lacaniano- sirve como hilo conductor para plantear cuestiones relativas a la performance, el psicoanálisis y la política, con especial atención a las estrategias de metaficción y repetición. La muestra recoge trabajos realizados desde finales de los años 90 hasta incluir obra nueva, distribuidas en tres espacios del edificio antiguo del Reina: la planta tercera, la Sala de Protocolo y la Sala de Bóvedas.



'Hay un agujero en lo real' es la frase que en letras de oro domina el umbral de la epxosición, en el que abundan las performances, las llamadas 'delegadas' en las que actúa como introductora que aspira a convertir al espectador en personaje de su dramaturgia, y las denominadas 'duracionales', que no requieren de audiencia sino que acontecen mientras permanezca abierto el espacio expositivo.





En sus trabajos resuenan historias y relatos en forma de citas o fragmentos que responden a todas sus lecturas. en las que Ricardo Piglia, Antonin Artaud o Franco Basaglia por ejemplo forman un corpus de transgresores y desplazados que ella cultiva. De la “continuarración” de James Joyce a las teorías psicoanalíticas de Jacques Lacan se mueve el ameno recorrido que entretendrá al visitante con performances y vídeoreportajes de escoger y revolver a lo largo de la planta tercera y en la Sala de Protocolo, con un final muy aconsejable descendiendo a la Sala de Bóvedas, una instalación sonora basada en un cuento de Franz Kafka, una fricción inquietante o reparadora, según cada cual la acoja.



GONZÁLEZ



Simultáneamente, en el Palacio de Velázquez del Parque del Retiro se exhibe la primera monográfica europea sobre Beatriz González (Bucaramanga, Colombia, 1938), pionera del arte pop y considerada como una de las artistas más importantes e influyentes del arte colombiano con unas 160 obras -pinturas, dibujos, láminas, esculturas e instalaciones-, realizadas entre 1965 y 2017. Un trabajo inspirado en los medios de comunicación de masas en dialogo con las narrativas populares y la pintura formal; se apropia de imágenes reproducidas en prensa, hace retratos sacados de las noticias y monumentales cortinas a modo de subversión de la historiografía artística clásica.



En su reivindicativa autodescripción de “pintora de provincia” y en la premisa de que el “arte cuenta lo que la historia no puede contar”, es una incisiva cronista de la historia reciente de Colombia. Lo que realmente busca su trabajo no es denunciar la violencia y la injusticia, sino hacer perceptible el dolor que generan; siempre parte de imágenes preexistentes que ha ido recopilando en un archivo que, además, ocupa un lugar destacado en la exposición. Lo que le interesa de los recortes periodísticos que recopila, así como de las iconografías religiosas o de las postales y láminas con reproducciones decorativas de grandes obras maestras de la pintura universal que le servirán de base para otros trabajos, no es su contenido, sino su dimensión icónica. Esta imaginería popular, con su tosquedad técnica, con sus colores planos, ejercerá una influencia determinante en la configuración de su lenguaje visual, impulsándole a la búsqueda de una simplicidad formal y se complementa con su interés por lo doméstico.



Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Dora García. Segunda Vez

FECHAS: 18 de abril de 2018 - 3 de septiembre de 2018

LUGAR: Edificio Sabatini, 3ª Planta, Sala de Protocolo y Bóvedas

ORGANIZACIÓN: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

COMISARIADO: Manuel Borja-Villel y Teresa Velázquez

COORDINACIÓN: Beatriz Jordana y Elsa Duhaut

CATÁLOGO: Textos de Peio Aguirre, David Dorenbaum, Dena Beard, Francesco Matarrese, Doreen Mende y de la propia Dora García.

PROGRAMA DE PERFORMANCES: http://www.museoreinasofia.es/actividades/dora-garcia

ACTIVIDAD RELACIONADA: Con motivo de la exposición y la celebración de la Noche de los Libros, Dora García presenta la publicación 'Segunda Vez. How Masotta was Repeated' el 20 de abril, 19:00 h. La Central del Museo Reina Sofía.



Beatriz González

FECHAS: 22 de marzo de 2018 - 2 de septiembre de 2018

LUGAR: Palacio de Velázquez. Parque del Retiro

ORGANIZACIÓN: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, APC musée d’art contemporain de Bordeaux y KW Institute for Contemporary Art, Berlín.

COMISARIA: María Inés Rodríguez

COORDINACIÓN: Rafael García

CATÁLOGO: Con unas conversaciones de la artista mantenidas entre los años 1990 y 2017 con la comisaria de la exposición, María Inés Rodríguez, así como otros textos.

ACTIVIDADES RELACIONADAS: Encuentro con la artista y proyección del documental ¿Por qué llora si ya reí?, dirigido por el cineasta colombiano Diego García-Moreno en 2010 sobre la figura de Beatriz González. 22 de marzo. 19.00h.