Gloriana, un glorioso acontecimiento

Es una gran suerte que este teatro sienta particular inclinación por la obra del gran compositor británico, fallecido con 63 años en 1976 tras una década seriamente enfermo. Una suerte que sea su séptima ópera programada en dos décadas ─Peter Grimes (1997), El sueño de una noche de verano (2006), La violación de Lucrecia (2007), Otra vuelta de tuerca (2010) (ver nuestra reseña), Muerte en Venecia (2014) y Billy Budd (2016) (ver nuestra reseña)─, además de las obras infantiles El pequeño deshollinador (2005, 2006 y 2008) y El diluvio de Noé (2007). Y una suerte poder contemplar y escuchar en directo esta Gloriana que le confirma en nuestro particular gusto como el mejor compositor operístico del siglo XX, con catorce obras y varias de ellas insertas en el actual repertorio internacional.



Sí, suerte inmensa la coincidencia de Ivor Bolton en la dirección musical y David McVicar en la artística, en su cuarta producción en el Teatro Real, después de precisamente Otra vuelta de tuerca (2010), La traviata (2015) (ver nuestra reseña) y Rigoletto (2015) (ver nuestra reseña). Suerte de una escenografía como la de Robert Jones con esa aportación inédita de la doble plataforma circular girando simultáneamente en ambos sentidos en los momentos más espectaculares de la partitura; suerte del suntuoso vestuario renacentista diseñado por Brigitte Reiffenstuel; suerte de la iluminación de Adam Silverman y suerte con la inspirada coreografía de Colm Seery. Mucha suerte con un numeroso y cuajado reparto, con una orquesta y unos coros inspirados, con bailarines y actores estupendos, con este inmenso engranaje de un centenar de personas frente al público y otro centenar tras las bamabalinas para presentar esta obra de arte colectiva, este espectáculo que cumple las máximas expectativas que hoy día puedan plantearse. Quizás sean elogios excesivos pero son los que nos brotan sinceros aunque vehementes al día siguiente de la velada de este miércoles, una de esas en las que el Real flota surcando los misterios de la inspiración creativa.



En el principio fue una ocasión única, la coronación de la reina Isabel II en 1953; después llegó la idea ambiciosa y arriesgada de Britten de ofrecer para la ocasión una ópera sobre su antecesora, Isabel I, la que a finales del siglo XVI tuvo la gran suerte del desastre de la Armada Invencible; luego llegó un libreto concienzudo y acertado sobre la base de correcta documentación histórica. Y así el compositor pudo realizar una de sus mejores partituras, en la que surgiendo de la música de aquella época se construye un cosmos sin ataduras, actual y clásico al igual, con orquestación deslumbrante en su variación y precisión para narrar la acción, y unas partes vocales que nunca chirrían carentes de inspiración y encaje en la trama y en el fondo musical. Ese 'canto hablado' que probablemente es la solución de la ópera actual contra la inaudible disonancia vocal.



La historia es coherente y narra las dificultades de ejercer el poder, máxime siendo mujer en medio del caos de aquella época, y la imposibilidad de tener una vida personal compatible, aunque no consigue penetrar en el fondo de la relación entre Isabel y su primo Robert Devereux, y sobre todo en las ambivalencias de este, en su ambición teñida de entrega, en la devoradora envidia a sus rivales, en un conflicto interior que termina en traición no deseada.



Ivor Bolton ejerció la dirección musical a la perfección, a pesar de las dificultades que suponía a veces la complejidad de elementos en juego. La orquesta tuvo una gran noche, el coro titular dejó atrás una marcha reciente algo desdibujada, los niños cantores encantaron como siempre, pero realmente el elenco se elevó sobre todo ello, como debe ser, dirigido naturalmente por su reina, una Anna Caterina Antonacci en estado de gracia al poco ya de iniciarse la obra, en la que sus dotes actorales superaron todo lo exigible a una soprano sobre el escenario, además de cantar bien un papel tan exigente. Esta mezzo italiana estuvo sobresaliente.



La fragilidad física y sus características vocales quizás perjudicaron a Leonardo Capalbo como Lord Essex frente a la imponente presencia física y vocal (y hasta de apellido) de Duncan Rock en el papel de su antagonista y luego cómplice Lord Mountjoy. Pero fue creciendo con su papel hasta hacerse enorme. Todo el reparto estuvo perfecto aunque haya que destacar la interpretación de Leigh Melrose en ese secretario cojitranco que tanto aporta a la imagen general del espectáculo.



Y es que llega el momento de mencionar de nuevo, aunque se abrevemente, la dirección de escena de David McVicar, primero por ser tan fiel a la obra, no sólo a su libreto sino sobre todo a su partitura, y segundo por su meticuloso y hondo trabajo actoral, tan decisivo para el éxito de esta producción, cuyo estreno ha coincidido con la presencia en Madrid de 250 profesionales, la flor y nata del mundo de la ópera, en la primera edición del World Opera Forum, lo que ha asegurado a esta gran Gloriana -además de su fuerte carácter anglo- una proyección verdaderamente mundial.



'Gloriana' se estrenó en el Real un año antes que 'Otra vuelta de tuerca'. Aquella espectacular, esta íntima. El Real las ofreció en orden contrario a su composición, un orden que siguen manteniendo en nuestra preferencia.



Aproximación al espectáculo (valoración del 1 al 10)

Interés: 9

Dirección musical: 9

Dirección artística: 10

Voces: 8

Interpretación: 8

Escenografía: 9

Orquesta: 8

Coro: 8

Producción: 9



GLORIANA

Benjamin Britten (1913 – 1976)

Ópera en tres actos

Libreto de William Plomer, basado en la obra Elisabeth & Essex. A Tragic History, de Lytton Strachey

Estrenada en la Royal Opera House de Londres el 8 de junio de 1953

Nueva producción del Teatro Real, en coproducción con la English National Opera y la Vlaamse Opera

Días 12, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24 de abril



FICHA ARTÍSTICA

Director musical - Ivor Bolton

Director de escena - David McVicar

Escenógrafo - Robert Jones

Figurinista - Brigitte Reiffenstuel

Iluminador - Adam Silverman

Coreógrafo - Colm Seery

Director del coro - Andrés Máspero

Directora de Pequeños Cantores - Ana González



REPARTO

La reina Elisabeth I Anna Caterina Antonacci (días 12, 14, 16, 18, 22, 24)

Alexandra Deshorties (13, 17, 23)

Robert Devereux Leonardo Capalbo (12, 14, 16, 18, 22, 24)

David Butt Philip (13, 17, 23)

Frances Paula Murrihy (12, 14, 16, 17, 22, 24)

Hanna Hipp (13, 18, 23)

Lord Mountjoy Duncan Rock (12, 14, 16, 18, 22, 24)

Gabriel Bermúdez (13, 17, 23)

Penelope Sophie Bevan (12, 14, 16, 18, 22, 24)

María Miró (13, 17, 23)

Sir Robert Cecil Leigh Melrose (12, 14, 16, 18, 22, 24)

Charles Rice (13, 17, 23)

Sir Walter Raleigh - David Soar (12, 14, 16, 18, 22, 24)

David Steffens (13, 17, 23)

Henry Cuffe Benedict Nelson



Una dama de compañía Elena Copons

Un cantante de baladas ciego James Creswell

El espíritu de la máscara Sam Furness

El pregonero Álex Sanmartí

El notario de Norwich Scott Wilde

Un ama de casa Itxaro Mentxaka

El maestro de ceremonias Gerardo López

Tañedor de vihuela Dan Thomas

BAILARINES

Meri Bonet, Lucy Burns, María Comes, Blanche Hampton, Alistair Beattie, Ángel Fernández Lara, Briel González, Gonzalo Moreno, Manuel Palazzo, Darío Sanz

ACTORES

Fran Antón, Gorka de la Nuez,

Javier Ramos, Nacho Rodríguez

NIÑOS

Alba Esgueva, Clara Navarro, Nerea Palacios, Leyre Soto,

Saúl Esgueva, Unai Galende, Álvaro Martínez, Hugo Soneira,



Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real

Pequeños Cantores de la JORCAM



DURACIÓN APROXIMADA

3 horas

Actos I y II: 1 hora y 35 minutos

Pausa de 25 minutos

Acto III: 55 minutos

FECHAS

12, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24 de abril

20:00 horas; domingos, 18:00 horas

Las funciones de Gloriana están patrocinadas por la Junta de Amigos del Teatro Real.



AGENDA DE ACTIVIDADES PARALELAS



9 de abril, a las 19.30 horas | Residencia de estudiantes

Encuentro con Luis Gago (crítico musical) y María Lozano (profesora de literatura y cultura en lengua inglesa)

Retransmisión en streaming en http://www.edaddeplata.org/



14 de abril, a las 20.00 horas | Retransmisión en directo de Gloriana

Radio Clásica retransmite la ópera en directo en España y para todos los países de la UER, Unión Europea de Radiodifusión.



14 de abril, a las 12.00 horas | Teatro Real, Sala principal

Ópera en cine: proyección de la ópera Roberto Devereux, de Gaetano Donizetti, protagonizada por Mariela Devia y Gregory Kunde, con dirección musical de Bruno Campanella y dirección de escena de Alessandro Talevi.



14 de abril, a las 12.00 y 13.00 horas | Instituto de Historia y Cultura Naval. Museo Naval

Cuenta-cuentos para toda la familia en torno a la figura de Isabel I de Inglaterra.

Actividad gratuita. Imprescindible inscripción previa.



16 de abril, a las 18.30 horas | Instituto de Historia y Cultura Naval. Salón de actos del Cuartel General de la Armada

Conferencia: Inglaterra vista desde España. Imágenes en la distancia y realidad política en la segunda mitad del siglo XVI. Por Magdalena de Pazzis Pi Corrales, profesora titular de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid.



16 de abril, a las 11.30 horas | Instituto de Historia y Cultura Naval. Museo Naval

Visita-taller infantil: niños de 8 a 12 años podrán ver piezas de barcos españoles del siglo XVI.

Actividad gratuita. Imprescindible inscripción previa.



18 y 25 de abril y 9 de mayo a las 19.30 horas | Fundación Juan March

Ciclos de Miércoles con tres conciertos de música de cámara dedicados a las obras finales de Benjamin Britten

Podrán seguirse en directo en el Canal March



25 de abril a las 17.30 horas | Filmoteca Española, Cine Doré. Sala 1

Ciclo de cine Teatro Real: Noche de ópera

Sonrisas de una noche de verano, de Ingmar Bergman (1955)



29 de abril, a las 12.00 y 17.00 horas | Teatro Real. Sala Gayarre

Todos a la Gayarre, taller para público familiar: Las danzas de las reinas

Las músicas de la corte de las reinas Isabel I e Isabel II

Con el Winduquartet: Clara Cowley, Eloi Fuguet, Eva Jornet y Marcel Leal.