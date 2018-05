Los Mariachis, tragicomedia entre rural y ciudadana

Pablo Remón se incorpora a la primera fila de dramaturgos actuales con una obra de texto y trama irreprochable y excelentemente puesta en escena, que sólo cae en un lugar común, esa meseta castellana vacía y pobre que apenas existe ya. Cuatro actorazos para siete personajes. Sin cargar absurdas tintas, como nos gusta.



Un político emergente que no resiste la tentación de lucrarse en un chanchullo grande pero no muy bien explicado; tres hermanos que viven en una pequeña localidad, el mayor sólo preocupado de mantener las fiestas patronales; el mediano casi arruinado con una explotación de avestruces y abandonado por su mujer; el pequeño viviendo al día; un compañero de partido atocinado y otro más empático; el hijo de nueve años del que se despide el político; la procesión de San Pascual Bailón paseado en andas; un coche aparcado. Pablo Remón escribe sobre el aquí y el ahora con soltura literaria, dominio de la técnica del guión y observando a la gente; tampoco se necesita más para hacer una buena tragicomedia como las hacía Lope de Vega o como las hacen los autores británicos de toda la vida.



Dirigiéndola él mismo, la ajusta, encaja las piezas y les pone sitio en el escenario, que no tiene que ser grandioso para que coexistan un salón hiperrealista de casa de campo semiabandonada, escoltado por medio automóvil a la izquierda y una mesa de cafetería a la derecha. Monica Boromello lo ha colocado todo como debe ser para que nos lo creamos, y el equipo pone en pie una escenografía notable a la que la iluminación de David Picazo y el vestuario de Ana López elevan de categoría. Una producción más que digna, dignísima.



Israel Elejalde, especialista en este tipo de villanos tiernos; Luis Bermejo, dejando atrás aquel nefasto payaso que paseó por media españa, y bordando un entrañable paleto de hoy; Francisco Reyes en ese casi tonto del pueblo que tiene mucho bajo la gorra; y Emilio Tomé en el criador de avestruces, pero especialmente como magistral niño de nueve años, forman un elenco perfecto. No hay sombra de histrionismo, rastro de gracietas, hay gente corriente, gente creible, gente a la que compadecer como a nosotros mismos.



VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 8

Texto: 8

Dirección: 8

Puesta en escena 8

Interpretación: 8

Producción: 8

Programa de mano: 6

Documentación a los medios: 6



TEATROS DEL CANAL

Los Mariachis

Texto y dirección: Pablo Remón

Sala Negra. Duración: 1h 25min

Del 3 al 27 de mayo dse 2018



Intérpretes: Luis Bermejo, Israel Elejalde, Francisco Reyes y Emilio Tomé



Escenografía: Monica Boromello

Ayudante de escenografía: Marta Martín-Sanz

Construcción escenografía: LEAG

Iluminación: David Picazo

Diseño de sonido: Sandra Vicente_Studio 340

Vestuario: Ana López

Ayudante de vestuario: Christiana Ioannidou

Ambientación: María Calderón

Producción: Silvia Herreros de Tejada y Francisco Reyes

Dirección técnica: Kike Calvo

Técnico: Gustavo Segovia

Ayudante de dirección: Raquel Alarcón

Fotografía: Flora González Villanueva

Diseño gráfico: Dani Sanchís

Comunicación: La_Abducción

Una producción de La_Abducción y Teatros del Canal con el apoyo de la Comunidad de Madrid.



Duración: 1h 25min

De martes a sábado 19.00 h. Domingos 18.00h.