Una buena propuesta de la Compañía Nacional de Danza

Con dos coreografías del repertorio indiscutible de la década pasada y una significativa recuperación del Nacho Duato de 1996, la Compañía Nacional de Danza despide una temporada parca y discreta con un programa que llega a notable sin nada especial a destacar.



El director artístico, José Carlos Martínez, nos dice que invita al espectador a un viaje a través de la historia de la Compañía, con una de las coreografías de Nacho Duato más representadas y aplaudidas durante su etapa de director de la CND, creada originalmente para ella, 'Por Vos Muero', que significa su retorno al repertorio de la CND después de 7 años de cabreo y pataleta, recuperación bien resguardada más que acompañada, por la sensacional 'Hikarizatto' de Itzik Galili y la notable 'Gods and Dogs' de Jirí Kylián, cuya simple mención genera expectación, y de quien la CND es devota seguidora que ha llevado a escena una decena de coreografías suyas desde su fundación.



'Hikarizatto', del israelí Itzik Galili, es una coreografía para veinte bailarines con percusión basada en tambores japoneses contrastada por platillos y baquetas con ritualidad atemporal. Por su parte, Kylián, dice haber reflexionado en 'Gods and Dogs' sobre la forma en la que vestimos y los motivos subyacentes que nos hacen elegir entre un tipo de ropa u otro: 'Es esta frontera la que me fascina, la que se traza entre lo normal y la locura, entre la salud y la enfermedad, así como las normas que determinan lo que está de un lado o del otro'. Por último, Duato utiliza nuestro acervo de música y versos de los siglos XV y XVI en 'Por Vos Muero', un intento conseguido de fundir los bailes de aquella época con los baremos de la danza contemporánea de finales del pasado siglo.



Una agradable velada da danza, coherente en sus tres etapas y a nuestro parecer decreciente en interés y emotividad en cada una de ellas.



'Hikarizatto' significa al parecer ‘luz saturada’. Los bailarines, iluminados directamente desde arriba, se convierten en un banco de peces o una bandada de pájaros, un colectivo arrastrado por el instinto, semejante a como late la multitud en nuestros días, su gregarismo caprichoso, sus oscilaciones en la red de redes. 'Es una pieza moderna que llenará de energía tu espíritu', nos dice Galili y sí que es visualmente impresionante. Una conjunción escenográfica, coreográfica y musical de belleza y armonía perfectamente lograda, que deja contento al espectador, que porta energía positiva y buenas vibraciones.



Itzik Galili ha creado casi un centenar de propuestas coreográficas, lo que le da una presencia importante a nivel mundial. A menudo idea sus propios diseños de luz y en esta pieza puede gozarse de la inspiración de una mezcla de luz y baile que multiplica el efecto de las bellísimas divagaciones de un cuerpo de baile de veinte integrantes (¡por fin!), el más numeroso y articulado de los tres. Galili o es histriónico ni busca originalidad, se mueve en parámetros convencionales pero consigue gran altura en su trabajo. 'Hikarizatto' es una pieza redonda a la que colabora no poco Percossa (Golpazo), un conocido grupo de cuatro percusionistas que dominan el género hasta aburrir.



Galili se estableció en Holanda en 1991, fue director artístico durante once años de NND/Galili Dance en Groningen y en 2009 fue cofundador de Dansgroep Amsterdam, compañía bandera de la ciudad. Es invitado por las más importantes compañías. Estuvo en su estreno español y salió a saludar.



Al israelita/holandés Galili sucedio en el escenario de la Zarzuela el unánimemente celebrado checo Jirí Kylián con esta 'Gods and Dogs' (2008) sobre la que escribía como carta de presentación en su estreno: 'Nacemos desnudos - sin protección para enfrentarnos a la vida... empezamos a tomar nuestras propias decisiones, y empezamos a entender, que al cubrir nuestro cuerpo de diferentes maneras, podemos mejorar o incluso cambiar nuestra personalidad, y haciendo eso también podemos cambiar nuestra posición dentro de la sociedad en la que vivimos. Somos fácilmente seducidos por las tendencias y la moda, influenciados por los amigos, las parejas y la familia. A lo largo de nuestras vidas, nos encontraremos con la enfermedad (mental o física), y tendremos que vestir nuestras heridas vitales, necesitaremos ropa que nos permita hacerlo, elevándonos a terrenos espirituales más elevados (el manto de Jesús, el sudario de Gandhi o las prendas de ropa que los peregrinos usaban en sus viajes...).



'Y es esta frontera que me fascina; la que se traza entre “lo normal y la locura”, entre “la salud y la enfermedad”, así como las normas que determinan lo que está de un lado o del otro. ¿Cuándo ocurre el verdadero momento en el que pasamos al otro lado de la frontera invisible entre la locura o la enfermedad? Me es evidente que no soy ni la primera ni la última persona que planteará estas preguntas y, además, creo que cada generación emergente debe de volver a examinar y definir las fronteras y los umbrales de la locura y la enfermedad. Dejando a un lado las fronteras entre estas condiciones humanas y las características que definen cada lado, lo que parece estar fuera de toda duda es que no se puede conseguir ningún avance de calado sin la ayuda de una dosis sana de locura'.



Son bonitas reflexiones pero les aseguramos que nada de eso podrán entrever en esta coreografía, que se mueve entre dos mundos musicales, el del compositor germano de música electrónica Dirk Haubrich y el del Cuarteto de cuerda nº2 de Ludwig van Beethoven, que no solamente se contrapesan en turnos sugerentes sino que llegan a mezclarse con efectos bellísimos.



Jiří Kylián ha llegado a los setenta y comenzó su carrera en la danza a los nueve años. En el Nederlands Dans Theater ha sido su director artístico desde 1975 a 1999, y coreógrafo estable hasta 2009. Ha creado casi cien piezas, entre ellas con Toru Takemitsu (Dream Time, 1983) y con Yoshiki Hishinuma (Zugvögel, 2009).



Y con estos buenos antecedentes, llegó el plato fuerte de la noche, el retorno de una coreografía de Nacho Duato a la CND que dirigió durante dos décadas y en la que hizo lo mejor de su carrera. Con la pieza elegida se habrá querido exponer el aspecto más cercano a sus raíces españoles de la biografía profesional de Duato, sugerir un maduro anclaje en una tradición no manida.



Duato se ha inspirado en la España renacentista, músicas del inicio de la modernidad y versos de Garcilaso de la Vega. En los siglos XV y XVI la danza era expresión favorita de la gente, desde el pueblo bajo a la alta nobleza. 'Por Vos Muero' quiere inspirarse en ese papel fundamental que ocupaba entonces (y ocupa ahora, si bien en versión discoteca). Sobre músicas del repertorio tradicional de varias regiones, alternadas con declamaciones -contenidas pero un tanto ininteligibles- de Miguel Bosé, las coreografías de Duato van recorriendo la senda de lo culto a lo popular, de lo religioso a lo festivo, apoyadas en unos figurines de época, consiguiendo aunar folclore y danza contemporánea, en una simbiosis que merecería lugar destacado en el repertorio del Ballet Nacional de España.



En 1980 Nacho Duato firmó su primer contrato profesional con el Cullberg Ballet (Estocolmo) y, un año después, de la mano de Jirí Kylián, ingresó en el Nederlands Dans Theater, compañía de la que fue nombrado Coreógrafo Estable en 1988. Tras su largo protagonismo al frente de la CND, ha sido director del Teatro Imperial Mijailovski de St Petersburgo de 2011 a 2015 y del Ballet de la Staats Oper de Berlin desde entonces hasta finales de este año. Va a crear ahora la Fundación Nacho Duato, y muchos se preguntan si este retorno a la programación del CDN no es prólogo de su retorno a la dirección de la misma, cuando ya se da por hecho que José Carlos Martínez, después de dirigirla desde 2011. va a dejar de hacerlo próximamente.



La CND cierra una temporada subordinada a las giras y lo hace 'back to the basics', retornando a los parámetros donde se siente más cómoda y al puesto mediano/medio-alto de la tabla de clasificación internacional donde ha venido ejerciendo desde su creación.



Aproximación al espectáculo (valoración del 1 al 10)

Interés: 7

Coreografías: 8-7-6

Escenografías: 9-7-7

Ejecución: 8

Músicas: 8

Programa de mano: 7

Documentación a los medios: 7



Teatro de la Zarzuela

Compañía Nacional de Danza (CND)

Hikarizatto - Itzik Galili

Gods and dogs - Jirí Kylián

Por vos muero - Nacho Duato

Del 27 de mayo al 10 de junio, 2018

Duración 1 h. y 45 min.



HIKARIZATTO

Coreografía, Iluminación y diseño de vestuario: Itzik Galili

Estreno en 2004 por el Stuttgart Ballet.

Estreno en España.

Música: Percossa (versión original)

Asistente repetidor: Elisabeth Gibiat

Duración: 18 minutos.



GODS AND DOGS

Coreografía: Jirí Kylián

Estrenado por el Nederlands Dans Theater 2 en 2008.

Estreno en España.

Música: Dirk Haubrich (composición), Jirí Kylián (concepto); Ludwig van Beethoven, String Quartet Opus 18, Nr. 1 in F-major, Movement I, Allegro con brio and Movement II, Adagio affettuoso ed appassionato.

Diseño vestuario: Joke Visser

Escenografía: Jiri Kylián

Diseño iluminación: Kees Tjebbes

Proyección por ordenador: Tatsuo Unemi, Daniel Bisig

Registro de video: Rob de Groot

Video: Dick Schuttel

Duración: 24 minutos.



POR VOS MUERO

Coreografía: Nacho Duato

Estrenado por la CND en el Teatro de Madrid, el 11 de Abril de 1996.

Música: Música Antigua Española - siglos XV y XVI- (Cançons de la Catalunya mil.lenària - El Mestre, popular catalana interpretada por La Capella Reial de Catalunya, Jordi Savall director; Canciones y Danzas de España, y España, Antología de la Música Española).

Escenografía: Nacho Duato

Figurines: Nacho Duato (con la colaboración de Ismael Aznar)

Diseño de Luces: Nicolás Fischtel (A.A.I.)

Texto: Garcilaso de la Vega

Voz: Miguel Bosé

Duración: 23 minutos.



INTÉRPRETES

Primeras Figuras: Seh Yun Kim, Alessandro Riga

Bailarines Principales: Cristina Casa, Kayoko Everhart, Esteban Berlanga, Isaac Montllor, Anthony Pina

Bailarines Solistas: Aída Badía, Lucie Barthélémy, Elisabet Biosca, Natalia Muñoz, YaeGee Park, Yanier Gómez, Erez Ilan, Toby William Mallitt, Aleix Mañé, Daan Vervoort

Cuerpo de Baile: Mar Aguiló, Helena Balla, Rebecca Connor, Tamara Juárez, Sara Khatiboun, Sara Fernández, Agnès López, Sara Lorés, Clara Maroto, María Muñoz, Daniella Oropesa, Haruhi Otani, Giulia Paris, Shani Peretz, Laura Pérez Hierro, Ana Pérez-Nievas, Pauline Perraut, Giada Rossi, Leona Sivoš, Irene Ureña, Ion Agirretxe, Niccolò Balossini, Juan José Carazo, Ángel García Molinero, Jesse Inglis, Cristian Lardiez, Miquel Lozano, Álvaro Madrigal, Marcos Montes, Benjamin Poirier, Iván Sánchez, Roberto Sánchez, Rodrigo Sanz



EQUIPO

Director Artístico: José Carlos Martínez

Director Adjunto: Daniel Pascual

Directora de Comunicación: Maite Villanueva

Director de Producción: Luis Martín Oya

Producción: Javier Serrano.