En familia vale lo que fuera criticamos

La compañía Aran Dramática vino de Badajoz apadrinada por el Centro Dramático Nacional para presentar en 2012 'Anomia', una buena y honesta comedia sobre la corrupción política y vuelve ahora con 'En familia', para hablar de la otra cara de la moneda, la que a muchos se le olvida, la corrupción cotidiana ciudadana sin la cual aquella a lo mejor no existiría. Han bajado un poco el listón pero mantienen sus notables cualidades.



Al igual que la anterior, 'En Familia' está escrita y dirigida por Eugenio Amaya con talento y oficio. De argumento un tanto disparatado, es una historia bien tramada con diálogos ingeniosos, a la que la sobran doscientos tacos y la falta mordiente. Tira a lo comercial y roza lo chabacano pensando que así tendrá más éxito de público y probablemente Amaya tiene razón.



Pero detectando una verdad como un templo -que la llamada corrupción española -esas tres chés de chanchullo, chapuza y chollo, es endémica, se da a todos los niveles y en todos los estamentos, y se retroalimenta y justifica viendo la paja en ojo ajeno y negando la vida en el propio- no quiere hacer sangre y se la toma a broma, con lo que por ganar puntos en taquilla pierde altura de miras, para nuestro pesar y el de unos cuantos.



El autor persevera en sus notables dotes de observación para captar la realidad y construir personajes más que reales, hiperrealistas, de los que nos rodean, de los que nos abruman, de los que dominan el panorama, de los que hoy por hoy dictan la vulgaridad reinante, el materialismo ramplón, la falta de personalidad, la envidia en vez de la emulación hacia el que se esfuerza por ser mejor. Pero el director elige un tono tan jocoso que castra el mensaje, disimula la crítica y desvía la atención hacia la anécdota más que hacia el trasfondo.



La producción deja mucho que desear, con escenografía demasiado vulgar y pobre iluminación, y con un reparto al que le han faltado ensayos para evitar trastabilleos y pulir sus personajes. Y eso que los seis están pero que muy bien en sus papeles destacando ese españolazo tan típico que es el Fulgencio de Quino Díez (ganaría con mayor sobriedad) y llamando mucho la atención por su eficacia ese Antúnez de Francisco Blanco, aunque pierda mucho empaque en la escena final. La cofundadora de la compañía, María Luisa Borruel, se alza con el protagonismo, y resultan de carne y hueso, compañeros de butaca, los Miguel, Luni y Teresa. Esta familia es tan de la vida misma de aquí y ahora que a veces te olvidas de que estás en el teatro viendo como se mueven, oyendo como se expresan, y te desasosiega verte rodeado por ese panorama asfixiante del que huyes cuando vienes al teatro.



'En Familia' es una comedia contemporánea sobre las tribulaciones de una pareja senior de clase media que quiere vender un piso en primera línea de playa. Su hijo es pirata informático y camello de droga blanda que le suministra la asistenta y cultiva su marido en el garaje de casa. Está en crisis vital y a punto de separarse de su novia, con la que vive en un piso del que no van a poder pagar la hipoteca. La señora es funcionaria y chupa del frasco, y el marido está jubilado, tiene puesta la tele todo el día para insultar a los políticos, y quiere una parte del importe de la venta en dinero negro. Y quien va a comprar el pisito es un abogado sin escrúpulos que representa a un defraudador ruso.



Confiesa el autor que 'el texto revolotea en torno a la idea de si en el fondo todos tenemos un precio. A través de la risa sana y liberadora, se plantea que, cuando los escrúpulos morales pasan a segundo

plano, las consecuencias pueden ser inesperadas. El objetivo de la obra es que los espectadores se identifiquen con los personajes y disfruten con sus simpáticas debilidades y contradicciones'.



Lo dicho. Se sacrifica la crítica social, que nunca ha estado de moda, por el sainete costumbrista. Aún así es viable para pasar un buen rato; un aceptable trabajo colectivo lastrado por la falta de ambición, que con un replanteamiento podría ser una pieza pero que muy seria.



VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 7

Texto: 7

Dirección: 6

Interpretación: 8

Escenografía: 5

Producción: 5

Programa de mano: 4

Documentación a los medios: n/h



Teatro Fígaro

'En familia', escrita y dirigida por Eugenio Amaya

Lunes del mes de junio

Duración aprox. 1h40'



Reparto

Alicia - María Luisa Borruel

Fulgencio - Quino Díez

Miguel - Elías González

Antúnez - Francisco Blanco

Teresa - Beli Cienfuegos

Luni- Pilar Brinquete

Julio (proyección) - José Gandía



Diseño escénico de Claudio Martín.

Iluminación de Javier Mata.

Música de Oscar López Plaza.

Caracterización de Pepa Casado.

Sonido de Koke Rodríguez.

Ayudante de Producción, Meme Barrientos.

Ayudante de Dirección, Jorge Moraga.

Producción Ejecutiva, Manuela Vázquez.