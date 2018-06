Tres docenas de deseos

Cuarenta artistas de seis países vecinos participan en esta obra, dentro de un proyecto destinado a descubrir el mundo de las personas con discapacidad, o mejor dicho, de las personas con 'distintas' capacidades. ¿Cómo crear un espectáculo con personas así, de diferentes países y tras una convivencia durante varias semanas? Personas que se reúnen por primera vez en un país ajeno para ponerse ferente al público. Pues lo consiguen, no sin que queden preguntas en el aire, dudas sin aclarar y cuestiones sin respuesta.



'Tres deseos' (por qué tres deseos si en realidad son más de treinta) es una fábula inocente, una lámpara maravillosa en la que Aladino es una niña llamada Maya, ese cuento adaptado a un protagonismo colectivo, un grupo de personas muy diversas formulando su deseo más querido para que al fin se cumpla uno de ellos, el elegido; o deje de cumplirse, porque no es cuestión de uno, ni de tres, sino de todos los buenos deseos encontrar su camino de realización en un mundo que va mejorando, lenta, muy lentamente, pero indudablemente, tal y como el universo de discapacitados físicos y mentales ha podido constatar de forma fehaciente en el último medio siglo.



Los deseos oscilan de lo milagroso a lo trivial, de lo imposible a lo abarcable, de lo altruista a lo desesperanzado: volar, dejar de existir, tener muchos hijos, acariciar el pelo de una mujer, morir en un avión en llamas, gozar de la amistad.... Cada deseo da paso a una interpretación individual o colectiva, cantada o mímica, diversas todas en realización y planteamiento. Así trascurren los setenta minutos de la obra, aderezados con éxitos musicales ya clásicos como 'Moon River' o piezas de diversos folclores, planteado cada uno fugaz o arduamente, produciendo a menudo risas y haciendo brotar aplausos.



Es una propuesta extraña, que descoloca desde su mismo planteamiento. Si aspira a ser un espectáculo convencional es indudable que no puede juzgarse al margen de sus especiales ingredientes. Si busca la complicidad empática y misericorde del espectador, sobran valoraciones. No puede contemplarse con indiferencia y provoca esa cierta incomodidad de aquello a lo que uno preferiría no enfrentarse. Quiere conmovernos sin grandilocuencias ni sensacionalismo, quiere acostumbrarnos a ver a los discapacitados como iguales desiguales, como capacitados en otras dimensiones.



Las instituciones implicadas pretenden a corto plazo normalizar la presencia de la diversidad funcional en el área de las artes escénicas, obtener el reconocimiento profesional del sector de las artes escénicas, y fomentar los valores de convivencia e inclusión, y a medio y largo plazo abrir horizontes profesionales y de empleo, contribuir a la formación/profesionalización en el área de la diversidad funcional, e implicar a las administraciones públicas en proyectos regulares.



La Fundación Pandeia Galiza desde 1986 busca promover la innovación social desde la excelencia e interdisciplinariedad, a través de la creación de proyectos innovadores y sostenibles que fomenten el empleo de diferentes colectivos.



La Asociación Cultural José Monleón acaba de nacer impulsada por personas vinculadas a la Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo y a la revista Primer Acto, para reservar la memoria y el legado intelectual de José Monleón a través del conocimiento y al respeto a la pluralidad cultural y a la diferencia en todas sus vertientes (género, origen, etc…) y en el ámbito de la diversidad funcional, generando espacios de encuentro entre los grupos sociales de distinta procedencia cultural o geográfica.



La puesta en escena es de notable calidad en la que destaca una iluminación vital y faltan quizás sobretítulos. Los intérpretes forman un grupo sumamente atractivo en su heterogénea diversidad con algunas individualidades excelentes y muchísimo contenido emocional. La pieza tiene algunos momentos débiles y un desenlace flojo, y su existencia aún es inseparable de una fuerte complicidad de los espectadores, que este domingo, nutridos por familias y próximos a la causa de la promoción de aquellos a los que se denominó antes de ayer minusválidos, ayer discapacitados y hoy personas con diversidad funcional, ovacionó emocionado a un escenario poblado de uno de los elencos más numeroso, especial y meritorio que han desfilado por el altar teatral de las españas.



VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 7

Dramaturgia: 6

Dirección: 7

Interpretación: 8

Escenografía: 6

Producción: 7

Programa de mano: 6

Documentación a los medios: 7



Teatro Español - Sala Principal

TRES DESEOS

Dramaturgia Antonio Álamo

Dirección Antonio Álamo y Pepa Gamboa

Coreografía: Paloma Díaz

Del 8 al 10 de junio de 2018



INTÉRPRETES



ARGELIA M'barek Abadour, Meriem Djediss, Amar Ferkane (TEATRO DE BEIJAIA) •

ESPAÑA Marisa Corral de Dios, Oscar Concha Arcas, Silvia Cota Morales (ASOCIACIÓN ARGADINI) / Carmen Alba López Martínez, Inma Retamero Moreno (ASPAYM) / Antonio Pineda, Sandro Lez, Teo González, Francisca Duque, Álvaro López, Victoria López, Raul Márquez, Sara Gómez Baker (DANZA MOBILE) / Carolina León, Paloma Orellana, Francisco Martorell (FUNDACIÓN PSICO BALLET MAITE LEÓN) / Paz Buelta, Izaskun Buelta (GLOBART) / Mercedes Menéndez Cuenca, José David San Antolín Martín, José Martín, Carlos Concepción Buendía, Rubén Pascual Ayuso, Juan Antonio Martín Fernández (PALADIO ARTE) / May Monleón •

FRANCIA Auriane Vivien, Théo Kermel, Marion Coutarel (THEATRE DE LA REMISE) •

ITALIA Aldo Spahiu (ASOCIACIÓN ACCULAE) •

MARRUECOS Abdelaziz Lafrafer, Bouchra Faklhi, Loubna Mseffer (ASOCIACIÓN HADAF) •

PORTUGAL Custódio Jacinto Gato Amaro, Maria de Fátima, Maximino Rebocho, António Emanuel Vinagre Lopes Pombinho (CERCIDIANA)



EQUIPO ARTISTICO

Escenografía y vestuario Antonio Marín

Espacio sonoro Sandra Dominique

Diseño luces Teatro Español

Administración Elena M. Cuesta

Producción ejecutiva Ángela Monleón

Ayudantes de dirección y producción Paz Buelta, Carmen Pareja, Sandra Dominique, Delphine Salvi, Marco A.González

Coproducen TEATRO ESPAÑOL y ASOCIACIÓN CULTURAL JOSÉ MONLEÓN

Con el apoyo de COMUNIDAD DE MADRID, FUNDACIÓN PAIDEIA GALIZA y AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

Y la colaboración de TEATRO DE BEIJAIA, ASOCIACIÓN ARGADINI, ASPAYM, DANZA MOBILE, FUNDACIÓN PSICO BALLET MAITE LEÓN, GLOBART, PALADIO ARTE, THEATRE DE LA REMISE, ASOCIACIÓN ACCULAE, ASOCIACIÓN HADAF y CERCIDIANA.