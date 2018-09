Un libro 'de tomo y lomo', la crónica de medio siglo

Lo que en 2009 nació como un breve proyecto de describir la historia de uno de los grupos revolucionarios del final del franquismo, se ha convertido en un proyecto contracorriente de largo calado y sin parangón en el mundo editorial de las últimas décadas: un intento de reconstruir la historia del último medio siglo que probablemente llegará, cuando se culmine en 2020 tras una década de trabajo, a los treinta volúmenes en tres series, alrededor de un total de diez mil páginas. Entrevistamos al autor para conocer más detalles:



P.-Acaba de publicar la segunda edición de la primera serie, y lo ha hecho sin recurrir a una editorial ¿Es eso posible?

R.- No solo es posible sino que empieza a ser necesario. Las editoriales han recortado sus presupuestos casi a la mitad en una década, solo apuestan por superventas y en general son insensibles a lo que sale de los parámetros comprobados. Cuando yo volví a España en 2003 me ganaba la vida con los libros; era práctica común recibir adelantos a cuenta de los derechos de autor, y los equipos editoriales eran competentes y una gran ayuda. No entraré en detalles sobre la situación actual.



P.- Entonces decidió editarse además de escribir

R.- Lo decidieron las circunstancias. La primera edición fue publicada en 2015-2016 por una editorial en principio muy interesada en el proyecto, pero me está costando tiempo y ayuda cobrar mis derechos de autor. Así que para la segunda edición me he decidido a cruzar esta frontera.



P.- Pero once libros... cómo se autoedita uno once libros seguidos.

R.- Pues con mucha fuerza de voluntad y buena suerte: he contado con ayudas desinteresadas como las de PRB con logos y página web, 'mantis458' en diseño de portadas, Lorenzo Eugenio Chaves en KDP, y para la edición en papel de un buen maquetador, Alberto García Briz. Y he recurrido a Amazon, que no es la panacea que se cree, pero sí es la única opción existente en estos momentos. Y cuando me he sentido desfallecer he tenido apoyos decisivos.



P.- ¿Y ahora?

R.- Ahora queda lo más difícil, promocionar esta inusual iniciativa y darla a conocer a los lectores interesados. La primera edición recorrió algo del camino y debe estar vendida casi entera; ahora toca avanzar y conectar con las personas interesadas en la historia de España, y concretamente en la historia actual, la que estamos escribiendo entre todos, personas que leen para conocer mejor el mundo que los rodea, la generación de los 60, y la de los 80, y la minoría de 'millenials' que no se conforman con la sociedad del espectáculo; y las capas profesionales de nuestra sociedad, periodistas, historiadores, políticos, profesores, juristas... No son las grandes audiencias, pero son suficientes para mantener viva la llama del conocimiento, de la cultura, del estudio y por qué no, de iniciativas como esta.



P.- Pretende entonces vender muchos ejemplares

R.- No me engañaría hasta ese punto. Sé que la propuesta es muy exigente, que solo es abordable a medio plazo, y que su tiempo aún no ha llegado porque todo está demasiado fresco aún, en una sociedad que no consigue asimilar su pasado, vivir creativamente el presente y mirar con confianza al futuro. Sé que comprar los doce libros de una vez es algo al alcance de pocos, por eso recomiendo empezar por el que más atraiga y probar... Se puede uno saltar trozos, alternar con otras lecturas, abordar a lo largo de un todo un curso. Y se puede ojear en espera del momento preciso. Hay libros que se leen años después de adquiridos.



P.- Trabaja por amor al arte

R.- Algo así, aunque esté feo el reconocerlo. Creo que es mi tarea en esta vida, aportar mi oficio a un mayor conocimiento de la última etapa vivida, destilar mi experiencia y la de otros para en la medida de lo posible evitar repetir errores y comprender que solo somos mínima parte de un conjunto pero que la aportación de todos y cada uno es imprescindible.



P.- ¿Llegará al final?

R.- Ojalá, me quedan dos-tres años de trabajo. Ojalá lo consiga. La segunda serie comienza a publicarse este mismo otoño.



A título de comparación, la Biblia católica consta de 46 libros con 1329 capítulos y casi 800.000 palabras. 'En busca del tiempo perdido', de Marcel Proust, alcanza el millón de palabras y las tres mil páginas, mientras que 'Mission Earth, de L. Ron Hubbard, consta de diez volúmenes con casi cuatro mil páginas. Los Episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, con los que ha sido comparada la obra que comentamos, son una colección de cuarenta y seis novelas históricas divididas en cinco series que reflejan la historia de España desde 1805 hasta 1880, y fueron escritas a lo largo de cuarenta años.



‘Del FRAP a Podemos. Crónica de medio siglo' es una saga protagonizada por un grupo revolucionario cuyos antecedentes se remontan a comienzos de los años sesenta del pasado siglo y cuyos últimos coletazos aún perviven. Esta crónica periodística -el que dicen que será el género literario representativo del siglo XXI- engarza en un único relato todos los grandes acontecimientos del período, comenzando por el surgimiento de los grupos radicales prochinos y continuando a través de Mayo del 68, el Proceso de Burgos, el magnicidio de Carrero, la ejecución de Puig Antich, el conato de guerrilla urbana y los fusilamientos del verano de 1975, la muerte de Franco, el prisma complejo de la Transición, el terrorismo de ETA y GRAPO, la Constitución, el 23-F, el felipismo y el aznarismo, los atentados del 11 de marzo de 2004, la crisis iniciada a mediados de la década pasada, los brotes indignados, la irrupción de Podemos y Ciudadanos, la abdicación real.... para terminar con lo que parece el inicio de otro ciclo histórico.



Es una odisea a través de grandes acontecimientos sociales y muchas historias personales, por la que desfilan cientos de personajes de todos los ámbitos y tendencias, un panorama de la reciente historia española nunca mostrado tan complejo y tan veraz. Como dice su autor, 'es medio siglo en nuestras vidas, lo que hicimos entre todos'.



‘Del FRAP a Podemos. Crónica de medio siglo. Un viaje por la historia reciente con Ricardo Acero y sus compañeros' está concebido en tres series:



‘LA CHISPA Y LA PRADERA’ – 1ª Serie

Títulos y años en que trascurren:

1. Los prochinos y su quimera (1960-1967)

2. De Mayo del 68 al Proceso de Burgos (1968-1970)

3. Afanes revolucionarios (1971-1973)

4. Aquel Primero de Mayo (1973)

5. Entre Carrero Blanco y Puig Antich (1973-1974)

6. El franquismo se tambalea (1974)

7. Al ataque (1974-1975)

8. Verano sangriento (1975)

9. Los fusilamientos (1975)

10. Agónico final (1975)

11. Cambio de Régimen (1975).

ANEXO. Aparato crítico de toda la obra: fuentes, referencias y testimonios.



'UNA TRANSICIÓN DE NUNCA ACABAR' - 2ª Serie

La segunda serie cubre el cuarto de siglo siguiente (1976-1999) con una extensión similar a la primera. Su publicación se iniciará en otoño de 2018:

12. Difíciles comienzos

1). Sin ruptura

14. No habrá república

15. Las primeras elecciones

16. La octava Constitución en dos siglos

17. Antes y después de un 23 de febrero

18. ¡Felipe, Felipe!

19. Del encanto al desencanto

20. El cenit del 92 y el fracaso posterior



'TEJER Y DESTEJER' – 3ª Serie

La tercera serie abarca la primera década el siglo XXI y se prolonga hasta la actualidad, con una extensión similar a las anteriores. Su publicación está prevista en 2019.



José Catalán Deus es el editor de esta Guía Cultural. Como periodista, alternó puestos de dirección en revistas y diarios (Interviú y El Independiente entre otros) con largas etapas de reportero y comentarista, así como en la edición de publicaciones pioneras en internet (Red gRRound!, Pórtico, Boletín Ong). Fue corresponsal en Roma, Londres, París y Tirana. Y desde Madrid para la cadena americana CNN. Ha publicado una docena de libros anteriormente. Como prólogo audiovisual a este proyecto, dirigió el documental 'La chispa y la pradera' que se estrenó en 2013.