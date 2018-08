Hamlet siempre

A 'La tragedia de Hamlet, príncipe de Dinamarca'. probablemente la obra teatral más famosa y representada de todos los tiempos, se puede volver una y otra vez si la versión aporta algo propio entre tantas mediocres y muchas deplorables. Frente a ocho espejos y sobre suelos gaseosos, esta de la compañía Teatro Clásico de Sevilla lo hace y por eso tiene ya largo recorrido y muchos premios. Cumple acertadamente con la obra mejor de Shakespeare, actual y eterna.



Sobran las comparaciones con las muchas o pocas versiones que usted ya haya visto. Sobra hablar de la obra y del autor pues todo ha sido ya dicho. La compañía Teatro Clásico de Sevilla se embarcó en 2015 en esta cuidada producción y hasta este agosto no encontraron un pequeño hueco en los teatros madrileños. Misterios de la cartelera porque dirección, escenografía e interpretación son excelentes. Su duración de 140 minutos -y eso que ha sido aligerada- se lleva con deleite, todos los méritos de la pieza están presentes y uno sale satisfecho de haber mejorado su humilde intelecto escuchando tanto saber de la vida, tantas reflexiones hermosas a lo largo de una tragedia aparentemente clara pero realmente oscura.



Frente a las interpretaciones lineales, cabe preguntarse si el joven huérfano no enloquecido realmente, si imagina un asesinato donde no existe, si escucha voces de esquizofrenia, si todo es un engaño de su conciencia. A nosotros nos gusta ver Hamlet así, más allá del joven príncipe que venga el asesinato de su padre el rey por su traidor hermano que se casa con la viuda cómplice. Una historia en la que todos mueren para que ninguno pueda contarnos lo que realmente ha pasado.



'Nos hemos embarcado en un Hamlet donde con fidelidad al texto shakesperiano apostamos por narrar la obra con claridad y limpieza expositiva, explica Juan Motilla, el alma de la compañía. Utilizar el artificio teatral para encerrar a nuestro protagonista en esa cáscara de nuez donde dice que podría vivir, o en esa cárcel que para él es Dinamarca. Ésa es la base conceptual del espacio escénico diseñado por Curt Allen Willmer. En él colocamos a Hamlet frente a un mundo de espejos, para que el espectador escudriñe en su propia conciencia a través de la imagen y las palabras. Nuestro Hamlet es atemporal y con una verdad escénica apabullante. Sus dudas, sus interrogantes, saltan a través del tiempo y nos llegan hasta el día de hoy, con esa capacidad para mostrar el alma humana y dar luz a las sombras más inquietantes. Esto lo hace único. Algo huele a podrido en Dinamarca. Esto no lo dice Hamlet, ni ninguno de los protagonistas, ni los que pelean por el poder… Ellos no huelen la podredumbre. Lo dice un soldado raso. Son ellos, el pueblo llano, los que lo notan en la pituitaria. ¿En qué niveles olfativos de descomposición están los reinos que habitamos? ¿Dónde está Hamlet? ¿En qué tiempo y lugar habita el personaje shakesperiano?'.



Pero apenas tiene importancia la circunstancia externa, esas lacras inseparables del poder, de la riqueza, de la fama. Lo que importa es ese ser o no ser, ese dilema sin respuesta. Tan excelentes como los ocho espejos en semicírculo tan celebrados con que Curt Allen Wilmer nos permite ver cara, cruz y hasta aristas de los personajes, son esos suelos volátiles y fantasiosos, más sugerentes que en otras muchas ocasiones en los que los hemos visto usar, esas gasas obedientes y soberbias al cuidado de María Calderón. Vestuario e iluminación, clavados. Espacio sonoro original y muy convincente de Jasio Velasco.



Hacer de Hamlet debe ser de pesadilla para un actor. Innumerables comparaciones, un personaje abordado desde casi todos los ángulos. Pablo Gómez-Pando ha elegido hacer alguien corriente, un jovenzuelo lenguaraz e impertinente que parezca una persona corriente, que hasta en las muchas veces que trastabillea parezca que lo hace aposta. Creemos que acierta. Nos gustó sobremanera en esa sencilla espontaneidad tan difícil. Junto a él hay que destacar la presencia de Amparo Martín, esa Gertrudis que con el rostro debe decirlo todo. Monteagrudo, Motilla, Rodríguez y Torres no son ya ellos sino sus personajes después de un centenar de representaciones. Bustillo y Verguizas hacen esos Rosencrantz y Guildenstein con los que se ha hecho de todo en mil versiones, aquí más ridículos que felones, con gafitas y calzas.



Lo mejor de todo es que los puntales de la pieza han crecido desde la última vez que los vimos. Teatro Clásico de Sevilla nos trajo El Buscón en 2015 y decíamos entonces: 'Hacer de la célebre novela picaresca 'Historia de la vida del Buscón, llamado don Pablos; ejemplo de vagamundos y espejo de tacaños' de Francisco de Quevedo, una versión teatral, es arriesgado y difícil. La compañía merece respeto por ello, pero el resultado no nos convenció' (ver nuestra reseña de entonces). Zurro por su parte, probado director de escena, escribió y dirigió en 2010 En el monte del olvido, una desastrosa pieza (ver reseña). Y a Gómez-Pando le vimos sin echar cohetes en un papel secundario en 'La reina de belleza de Leenane' en 2011 (ver reseña). Nada muy destacable entonces y todo muy destacable ahora. Felicitaciones.



¿Qué aporta esta versión? Fidelidad, contención y pericia.



Aproximación al espectáculo (del 1 al 10)

Interés, 10

Versión, 8

Dirección, 8

Escenografía, 8

Interpretación, 8

Espacio sonoro, 8

Iluminación, 8

Producción, 8

Documentación para los medios, 6

Programa de mano, 6



Teatro Fígaro

Hamlet, de William Shakespeare

Dirección y dramaturgia: Alfonso Zurro

Producción: Juan Motilla y Noelia Diez

Teatro Clásico de Sevilla

A partir de la traducción de Leandro Fernández de Moratín

Del 13 al 26 de agosto de 2018. No habrá función los días 18,19 y 23 de agosto.



EQUIPO

Diseño de escenografía y vestuario: Curt Allen Wilmer (AAPEE)

Diseño de iluminación: Florencio Ortiz (AAI)

Espacio sonoro: Jasio Velasco

Lucha escénica: Juan Motilla

Ayudante de dirección y regiduría: Pepa Delgado

Tinte y ambientación tejidos:María Calderón

Fotografía: Luis Castilla

Maquillaje y peluquería: Manolo Cortés



REPARTO

Pablo Gómez- Pando: HAMLET

Juan Motilla: CLAUDIO

Amparo Marín: GERTRUDIS

Rebeca Torres: OFELIA

Antonio Campos: HORACIO

Manuel Monteagudo: POLONIO/ SEPULTURERO

Manuel Rodríguez: OSRIC/ SOMBRA REY/ CÓMICO

José Luis Bustillo: ROSENCRANTZ/ MARCELO/ CÓMICO

José Luis Verguizas: LAERTES/ GUILDENSTERN/ CÓMICO



Duración: 140 minutos

De lunes a sábado a las 20:30 h. y domingos a las 19:00 h.

Vídeo promocional: https://vimeo.com/134642540.