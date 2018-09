Todas las mujeres de un veterinario

Primero miniserie para la cadena TNT y luego largometraje premiado, Daniel Veronese la adapta ahora a la escena y se encarga de dirigirla. Sería una más de esas comedia urbanas de cuarentones en crisis si no tuviera detrás un guion sólido y una dirección sobresaliente. Pasar un buen rato con una trama ingeniosa sin pretensiones intelectualoides, bien interpretada y puesta en escena, que no sea trivial y dé de sí para reflexionar solo o acompañado a la salida, no es cualquier cosa y por eso Todas las mujeres va camino de una temporada de éxito en el Teatro Reina Victoria.



Es la historia de Nacho, un representativo elemento de esa generación de 40-50 años que parecía que nunca iba a llegar a ser la protagonista, un acomodaticio inmaduro que vive al día en esa pose hipócrita/cínica tan extendida, que no ha aprendido a mirar a la realidad de frente, y que vive en simulación permanente, enrredado en un sinfín de mentiras con las que se engaña creyendo engañar a los demás. El más común de los fenotipos actuales.



Asfixiado en su roma existencia, este veterinario sin hijos planeará romper con el pasado huyendo de su mujer y robando a su suegro. Traicionará a su nueva novia, simulará querer volver con otra antigua para utilizarla, chantajeará a su madre de manera vil para sacarla dinero y querrá manipular a su cuñada aprovechando que la chica le quiere. Terminará pinchando con la única que no se deja engatusar y cobra honorarios, quien le dará el peor consejo de su vida llevándolo a la ruina.



Una trama bien hilada, con diálogos acertados, que sin querer entrar en honduras de la condición humana cuenta bastante de ella sin hacer sangre. Una pieza entretenida, con buen rollo sin pasarse de tonta ni de lista. Un cuento sobre este mundo de la posverdad donde todo vale, donde los criterios éticos dan risa y donde el honor, la palabra, la sinceridad y lo auténtico se han convertido en cosas viejas e inservibles. Ese es el principal valor de Todas las mujeres, edl hecho de que el mentiroso compulsivo sin escrúpulos resulta finalmente burlado por los consejos absurdos de la profesional sabihonda.



La escenografía de Ana Garay es muy sencilla pero no consigue situarnos en el tiempo y el lugar de los hechos, dentro de un chalé suizo que poco tiene que ver con Extremadura. Vestuario e iluminación son adecuados, no tanto el espacio sonoro, un tanto estrambótico. Como desconocíamos absolutamente los precedentes de la pieza no podemos juzgar el trabajo de Veronese adaptador más allá de que se ha cargado un personaje -la esposa- (que probablemente no hacía falta) y a que coloca todos los encuentros en el mismo saloncito sin subir gastos de producción ni un céntimo.



De Veronese director hay que subrayar una vez más su gran oficio, su madurez de enfoque, su caminar por la senda del justo medio, con prudencia, sin arrogancia y en ausencia de genialidades estúpidas. Las cosas ocurren como deben ocurrir para que te las creas.



Fele Martínez es nuestro Nacho, un papel largo y difícil que interactúa con las cuatro actrices sucesivamente mostrando doblez medida, trucos de la vida corriente, expresiones, gestos y lenguaje que se corresponden. Va creciendo desde una primera escena superado por su 'contricanta' y llega al final triunfante. Sus cinco 'partenaires' forman un coro plural bien avenido con sus papeles respectivos y no podríamos destacar a ninguna sin demérito de las demás. Forman un grupo homogéneo formado por dos jóvenes diferentes -una de rompe y rasga, otra un poco miope emocionalmente; dos adultas igual de profesionales pero de muy diferente talante; y una madura señora que se resiste a envejecer.



Total, noventa minutos sin desperdicio en uno de los mejores teatros de Madrid, que suele programar éxitos y que parece querer mejorar contenidos igual que ha mejorado el continente de un coso histórico.



Aproximación al espectáculo (del 1 al 10)

Interés, 7

Adaptación, 8

Dirección, 8

Puesta en escena, 7

Interpretación, 8

Producción, 7

Documentación para los medios, 0

Programa de mano, 7



Teatro Reina Victoria

'Todas las mujeres'

A partir del 6 de septiembre de 2018



Texto original - Mariano Barroso y Alejandro Hernández

Dirección y adaptación - Daniel Veronese

Producción - Alba Calvo



REPARTO :

Fele Martínez - Nacho (29 agosto y 5 septiembre le sustituirá Santi Molero),

Nuria González - Marga

Lola Casamayor - Amparo

Cristina Plazas - Andrea

Lucía Barrado - Ona

Mónica Regueiro - Carmen.