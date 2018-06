Longevidad: El plan de Silicon Valley para que todos vivamos 100 años

Silicon Valley puede hacer que los 100 sean los nuevo 60. Peter Diamandis es ingeniero, médico y empresario. Mejor conocido como fundador de la Fundación XPRIZE. También es cofundador de Celularity and Human Longevity, Inc. Estas compañías trabajan para extender la duración de la vida humana.

Peter Diamandis: Entonces, ¿qué hacemos ahora? Por ahora, lo básico sigue siendo comer bien, hacer ejercicio y dormir lo suficiente. Pero ¿qué más puedes hacer? Hay un par de cosas diferentes.

Los tratamientos que vendrán en un futuro cercano para alargar la vida serán los que utilicen células madre. La capacidad de usar células madre para curar enfermedades autoinmunes y las degenerativas. En el 99,999% de los partos, la placenta humana se desecha. La placenta es la fuente más rica y más abundante de células madre, y debido a que estas células madre son inmunológicamente privilegiadas, esto significa que puede proporcionar esas células madre de una sola placenta a cientos, miles, potencialmente decenas de miles de personas, el precio de estas células madre disminuirá significativamente.

Luego, hay otros tratamientos que están en curso en este momento. Quizá hayas oído hablar de incipientes experimentos con sangre en Silicon Valley, donde se transfiere la sangre de un joven a una persona mayor. Lo que Elevian ha hecho es reconocer no solo que la sangre al completo es importante, sino que hay una molécula particular llamada GDF11 que parece ser la principal responsable de este efecto rejuvenecedor. Así, Elevian está comercializando esa molécula en particular.

Otras compañías como Unity Biosciences están trabajando para encontrar las células senescentes en su cuerpo y destruirlas. Así, las células crecerán y dejarán de crecer para que no se vuelvan cancerosas, un fenómeno llamado senescencia. Pero cuando esas células comienzan a inflamarse, pueden dañar tu cuerpo. Y así, Unity Biosciences está trabajando en cómo encontrar las células senescentes y matarlas, para dejar más espacio para que las células madre desarrollen tejidos más jóvenes y saludables. Así que hay varias de estas tecnologías en desarrollo en este momento.

Dentro de 10 a 12 años a partir de ahora, por cada año que viva, la ciencia extenderá tu vida por más de un año. Estos tratamientos van a estar disponibles para ayudar a prolongar su vida, aunque la receta tradicional de comer bien, dormir bien y hacer ejercicio no va a desaparecer.