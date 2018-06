Esta es la razón de por qué no tenemos recuerdos de bebés

¿Cuál es tu primer recuerdo? La respuesta a esta pregunta va a ser en la mayoría de los casos una situación o una breve imagen de algún suceso o sensación que experimentamos en nuestra infancia temprana, en su mayoría correspondiente a cuando teníamos entre tres y cinco años de edad. Pero por aquél entonces ya hacía varios años que estábamos vivos.



Nuestros cerebros ya procesaban la información proveniente del entorno e incluso éramos capaces de aprender habilidades, informaciones y maneras de actuar. ¿Qué ocurrió antes de ese primer recuerdo?



La explicación a ese vacío de recuerdos tiene un nombre: se llama amnesia infantil y es explicada al detalle en un artículo del portal Psicología y Mente.



Se ha demostrado que los bebés, continúa el texto, tienen capacidad para generar recuerdos, pero los olvidan rápidamente.



No es que los niños de menos de tres años no tengan memoria: son capaces de recordar lo que les sucede. Simplemente estos recuerdos desaparecen con el tiempo. Así, lo que ocurriría sería una auténtica amnesia ya que no es que no existan, sino que se desvanecen con el tiempo.