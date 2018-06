Cocinar y comer carne nos hizo humanos

Cocinar es un rasgo distintivo y único de nuestra especie. Del mismo modo que uno de los factores que contribuyó al rápido crecimiento del cerebro fue el aumento de la ingesta de carne por parte de Homo habilis. El hecho de cocinar, lo que contribuyó es a que ahorrásemos energía en la digestión y, esa energía, redistribuirla, por ejemplo, a actividades cognitivas. Por ello, modas como la paleodieta son, sin duda, una involución como especie.



Según publica el portal All you need is biology, una de las cosas que nos ha dado éxito evolutivo es nuestra capacidad de aprovechar casi cualquier alimento, permitiendo nuestra expansión por todo el planeta. Las dietas actuales son muy variadas y tradicionalmente ligadas a la disponibilidad de la zona geográfica o época del año, cosa que cambió con la agricultura y ganadería.



Los grupos humanos estudiados en época histórica sin agricultura ni ganadería, cazan, pescan y recolectan alimentos muy diversos, pero no se han encontrado grupos exclusivamente carnívoros o exclusivamente vegetarianos (exceptuando a los esquimales, que tradicionalmente se han alimentado de caza y pesca debido a las características de su medio, helado gran parte del año).



Antes de la aparición de la agricultura y ganadería, nuestros antepasados se alimentaban de lo que encontraban:



Neandertales en zonas más hostiles tenían que basar la dieta en la carne y complementarla con vegetales cuando estuvieran disponibles, mientras que en zonas de clima más suave, como el mediterráneo, explotaban recursos acuáticos como moluscos, tortugas y peces. Además, por su cuerpo robusto y mayor musculatura necesitaban mayor aporte proteínico.

Los primeros indicios del uso del fuego se remontan hace 1,6 millones de años en África, aunque la primera evidencia segura es un hogar de hace 0,79 millones de años. El responsable: Homo erectus, aunque los que utilizaron el fuego de manera continuada, sobre todo para cocinar, fueron, posteriormente los neandertales.