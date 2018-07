5 cosas que debes saber de la avispa asiática o avispa asesina

Uno de los casos más recientes de especies invasoras en la península ibérica es la avispa o avispón asiático, también conocida como la "avispa asesina".

El blog All you need is biology publica una interesante guía para conocer más sobre esta especie.



1.- De dónde viene y cómo llegó a España



La avispa asiática (Vespa velutina) es una avispa social originaria del sudeste asiático. Su presencia en Europa fue notificada por primera vez en 2004 en el suroeste de Francia, país en el que se encuentra ampliamente extendida actualmente. Según la mayoría de fuentes, es muy probable que hiciera su entrada accidental en el país mediante un barco de carga procedente de China, en el cual habrían llegado avispas reinas hibernantes.

Las asociaciones de apicultores de Guipúzcoa confirmaron su llegada a la Península Ibérica a través de los Pirineos en el año 2010. Y así empezó el periplo de esta especie por el norte de la península.



2.- Cómo identificarla

Se trata de una avispa de entre 2 y 3,5 cm. caracteriza por:



• Tórax totalmente negro.

• Abdomen principalmente oscuro, salvo por el 4º segmento, que es sobre todo amarillo.

• Mitad anterior de las patas, negra, y mitad posterior, amarilla.

• Parte superior de la cabeza, oscura; cara amarillo-rojiza.



3.- Por qué la llaman asesina



La avispa asiática no es ni más peligrosa, ni más venenosa ni más agresiva que otras avispas europeas. Pero se han ganado este apodo porque cazan las abejas que quedan expuestas, incluso al vuelo. Una sola avispa puede capturar entre 25 y 50 abejas por día, a las que habitualmente descuartizan para quedarse únicamente con su tórax.



4.- Qué hacer si encuentro uno de sus nidos.



Los nidos de la avispa asiática suelen localizarse en árboles a gran altura, aunque también se han encontrado algunos en edificios de zonas poco perturbadas y, raras veces, en el suelo.



Se trata de nidos esféricos o en forma de pera con un crecimiento continuo a lo largo del año, un único orificio de entrada y salida en su tercio superior desde el que no se aprecian las celdas internas.



En caso de detectar un nido, primero de todo se recomienda precaución y no precipitarse. Lo más recomendable es ser prudente y llamar al servicio de control de plagas del ayuntamiento de tu municipio o al 112 para que vengan a retirarlo.



5.- Qué se está haciendo o se puede hacer para controlarlas

Actualmente, los métodos de prevención y control propuestos son:



• Protocolos para una detección de nidos más eficiente.

• Detección precoz de la avispa mediante la colocación de trampas.

• Red eficaz para comunicar la presencia de la avispa entre comunidades.

• Destrucción de nidos.

• Captura de reinas.

• Mejorar el tratamiento del hábitat para limitar el asentamiento de la avispa y para mejorar los espacios para el asentamiento de abejas autóctonas.

• Estudios para introducir posibles enemigos naturales.



Aquí tienes un PDF elaborado por el Gobierno en 2014 en el que se detallan estas estrategias y más datos sobre la biología de esta especie.