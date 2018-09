Harrison Ford pide que se deje de dar poder a los que no creen en la ciencia

No es extraño que los famosos, sobre todo entre los actores, usen sus plataformas para difundir su opinión personal sobre cuestiones importantes. Pero mientras muchos de nosotros nos hemos vuelto insensibles a sus advertencias, hay algo en Harrison Ford que hace que la gente se siente y escuche.



Según recoge The Science News Reporter, el actor de 76 años emitió una advertencia durante su participación en la Cumbre de Acción Climática Global en San Francisco.

Si no cambiamos el camino en el que nos encontramos hoy, el futuro de la humanidad está en juego.

Durante casi 27 años, Ford ha estado trabajando para el grupo ambiental Conservation International, que apoya a científicos de todo el mundo que trabajan para identificar y superar las amenazas a la biodiversidad.

El discurso de Ford no fue simplemente una llada de atención, es un grito de guerra; un ataque velado contra algunos políticos justo antes de las elecciones legislativas de los Estados Unidos.



"Elegir líderes que crean en la ciencia", esa es la petición del actor.



Tenemos personas en cargos importantes que no creen en la ciencia. Tenemos que dejar de dar poder a las personas que no creen en la ciencia, o peor, que no creen en la ciencia por su propio interés.