Una injusticia galáctica

La astronomía está ahora sumida en un intenso debate entre los que creen que se debe reparar lo que a su juicio es una injusticia histórica y los que no lo ven tan alarmante. El protagonista del asunto es el sacerdote católico y físico belga Georges Lemaître quien en 1927 contribuyó a la elaboración de la teoría del Big Bang por la cual se explica el origen de nuestro universo.

En las páginas del diario El Mundo, el astrónomo Rafael Bachiller, director de Observatorio Astronómico Nacional, relata los intensos debates sobre el tema la reunión mundial de esta materia celebrada recientemente en Viena.

Los astrónomos nos hemos embarcado en un intenso debate sobre la conveniencia de rectificar el nombre la ley de la expansión del universo, hasta ahora conocida como Ley de Hubble, para que pase a llamarse Ley de Hubble-Lemaître. Se pretende así rendir justicia a la memoria del científico belga que contribuyó al descubrimiento del Big Bang, pero no todos los astrónomos están de acuerdo con la iniciativa.

El hecho es que Lemaître en 1927 publicó un artículo en francés titulado "Un universo homogéneo de masa constante y de radio creciente que explica la velocidad radial de las nebulosas extragalácticas". En él resolvía las ecuaciones de la relatividad general de Einstein encontrando la misma solución dinámica que había hallado Friedman 5 años antes y que describe el universo en expansión.

Sin embargo, como explica Bachiller, dado la lengua en que escribió el artículo y la revista donde fue publicado; no tardó en caer en el olvido.

Georges Lemâitre y Edwin Hubble, quien finalmente se llevó la gloria, se encontraron en Leiden en 1928, cuando asistieron a una de estas asambleas mundiales de astrónomos, organizadas por la Unión Astronómica Internacional (UAI), como la que ha tenido lugar en Viena la semana pasada.

Rafael Bachiller relata como

Al año siguiente, basándose en los mismos datos que había utilizado Lemaître, Hubble publicó el artículo "Una relación entre las distancias y las velocidades radiales de las nebulosas extragalácticas" en los Proceedings of the National Academy of Science, una revista norteamericana de buena difusión.

Pero las desgacias nunca viene solas, tampoco en el caso de Lemâitre. En el mencionado artículo, se cuenta como el astrónomo británico Eddington hizo que en 1931 la revista inglesa Monthly Notices of the Royal Astronomical Society publicase una traducción al inglés del pionero que el belga había publicado en francés en 1927. Pero, al realizar la traducción, Lemaître, llevado por su carácter modesto y su integridad intelectual, no quiso incluir la parte con la discusión sobre la velocidad de expansión del universo, argumentando que ésta había perdido interés por haber en 1931 datos mejores y otros artículos.

Bachiller concluye indicando en qué momento se encuentra este debate.