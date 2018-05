Longevidad: Los robots acabarán con el colesterol en nuestras venas y arterias

La tecnología a escala nos permite acceder a partes de nuestro cuerpo hasta ahora inalcanzables. Pero ahora ya no se trata solo minúsculas cámaras analizan un órgano, sino que puedan extraer lo no deseado.



El suplemento Deporte y Vida del diario As da cuenta de un nuevo gadget que limpia el colesterol de las venas y arterias y puede además eliminar coágulos sanguíneos. Es una tecnología que lleva años investigándose y cada año que pasa revela nuevas sorpresas con grandes beneficios para nuestra salud.



Según relata el artículo

Ampliado como lo vemos en el vídeo parece algo peligroso, pero en verdad es la introducción de un pequeño gadget en la vía venosa que va trabajando, no sólo destruyendo a su paso y diluyendo lo que puede llegar a obstruir la circulación y poner en serio peligro la salud, sino que es una manera también de limpiar de calcificaciones que pueden derivar en otros problemas y, sobre todo, es una manera de acceder casi a todo el organismo para ‘licuar' lo que es perjudicial.





El éxito de esta técnica está reduciendo no sólo los costes sanitarios sino también las intervenciones de cirugía mayor. Con estos datos, esta tecnología es un escalón hacia la singularidad en Medicina que será uno de los pilares sobre los que asiente el contenido de la segunda edición del Congreso Internacional de Longevidad y Criopreservación.