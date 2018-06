Inmortalidad: Un robot realiza con éxito cirugías oculares

Existen operaciones que son demasiado delicadas y precisas como para que las realice un humano; por eso, los especialistas están intentando desde hace un tiempo utilizar robots. Ahora, de acuerdo a una investigación publicada en Nature Engineering, por primera vez, un robot ha realizado una cirugía ocular en humanos.



Según publica el portal de ciencia N +1, las operaciones, que comenzaron en 2016 pero que recién se han publicado sus resultados, se realizaron en 6 participantes que necesitaban una membrana de la retina para mejorar su visión. Este delicado procedimiento implica cortar una colección de células que se han agrupado, distorsionando lo que la persona puede ver.



El dispositivo está fabricado por la compañía holandesa Preceyes, y tiene un brazo móvil dirigido mediante un controlador estilo joystick. Se puede equipar con varios instrumentos quirúrgicos diferentes y filtra los temblores imperceptibles de la mano del cirujano.



Los pacientes que se sometieron a la cirugía robótica parecieron experimentar menos hemorragias en general, aunque el estudio fue demasiado pequeño para descartar por completo la posibilidad de que se tratara de una casualidad estadística.



Sin embargo, el objetivo del estudio no fue mejorar este tipo particular de cirugía, sino probar el robot en cirugías mucho más complicadas, que los humanos no pueden realizar manualmente.

El doctor Javier Cabo, CEO de QALY Advanced y director científico de la Fundación Vidaplus es uno de profesionales médicos que más están divulgando esta nueva forma de hacer medicina.