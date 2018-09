La libertad de elegir entre saber o no qué enfermedad padeceré en el futuro

El progreso bien entendido es aquel que no obliga. Hoy da la impresión que en determinadas sociedades estás obligado a tener teléfono móvil, correo electrónico y estar 24 horas a día "conectado". Es una especie de autoimpuesta dictadura del siglo XXI. La libertad está en la capacidad de elección y que por ello no nos sintamos excluidos del mundo.

Sobre este aspecto sociológico reflexiona el oncólogo Siddhartha Mukherjee en una entrevista publicada en El País por Anatxu Zabalbeascoa. En ella, el autor del libro El Gen responde sobre el poder del diagnóstico genético.

No siempre. Anticipar el diagnóstico puede ser tanto una solución médica como un problema social. ¿Se imagina estar marcado desde pequeño con un futuro certero de su salud? ¿Qué eliminaría eso de la vida?

Aunque una sociedad en la que, estando sanos, nos diagnostiquen lo que padeceremos parece una ficción de Orwell, podremos elegir entre saber o no, y muchas veces, sabiendo, alargaremos nuestra vida.

Son cuestiones que los pensadores modernos tienen que resolver a la par que la ciencia sigue su inexorable camino hacia realidades nuevas. Otra de esas realidades es la posibilidad de clonación humana sobre la que Mukherjee señala que

La pregunta ya no es si es posible, sino si debe hacerse. Mi respuesta es no: los seres humanos no deben ser clonados. La capacidad desestabilizadora que tendría sobrepasaría cualquier logro técnico.