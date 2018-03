Rimac Concept Two: el coche eléctrico más rápido de la historia

Los croatas no son buenos sólo al baloncesto, el fútbolo o el tenis. También con los coches y vuelven a la carga.

Rimac acaparó la atención de propios y extraños en el show televisivo The Grand Tour donde su Concept One humilló a los Lamborghini Aventador y Honda NSX.

Pues ahora aquel modelo es historia porque va a ser reemplazado por este Concept Two que acaba de ver la luz en el Salón de Ginebra.

Denominado oficialmente Rimac C_Two, este supercar eléctrico toma prestado el monocasco de fibra de carbono de su antecesor, pero recibe un nuevo paquete de baterías que queda perfectamente integrado en el mismo y aislado por una estructura de aluminio igualmente resistente y ligera.

La suspensión, también ha sido revisada, incluye amortiguadores adaptativos controlados electrónicamente y capaces de modificar tanto su altura como su rigidez, mientras que el esquema de tracción total mediante los cuatro motores eléctricos asociados a cada rueda, prescindiendo así de cualquier transmisión y cambio de marchas.

El Rimac Concepy Two puede conseguir una aceleración de 0 a 100 en 1,85 segundos, lo que supone batir por muy poco al futuro Tesla Roadster, que lo podía hacer según Tesla en 1,9 segundos. Esas cifras de aceleración no se quedan ahí y por ejemplo en 4,3 segundos ya podríamos conducir este Rimac Concept Two a más de 160 km/h.

Respecto a la velocidad punta, el fabricante apunta una cifra que supera los 410 km/h, convirtiéndose así en el deportivo eléctrico de consumo más rápido hasta la fecha. Siendo un coche eléctrico, no hay que dejar de prestar atención a la autonomía. Aquí, pese a las cifras altas, no queda el primero. Sus baterías para un total de 120 kWh se quedan por debajo de los 650 kilómetros.