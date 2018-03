Coche eléctrico: Pistas por si en 2018 optas por un vehículo limpio y silencioso

Las contras de los coches eléctricos se resumen básicamente en tres: precios más elevados que sus alternativas con motor convencional, escasa autonomía y tiempo de recarga demasiado largo.

Esto los ha condenado en España a una posición bastante testimonia en el mercado, pero se avecinan tiempos de cambio.

No tardarán en ponerse de moda los eléctricos puros, los que no emplean mecánica de combustión alguna en ningún momento. Al margen de la prioridad que tiene ya a la hora de aparcar y de importantes ayudas como las del Plan Movele, los coches eléctricos cuentan con otra serie de ventajas.

La principal, es que el coste de carga es muy inferior a lo que cuesta la gasolina. Los vehículos eléctricos gastan en torno a 2 euros cada 100 km (o menos, si se contratan las tarifas nocturna, más ventajosa), por los casi 10 euros que cuestan en uno de gasolina.

Pero hay más ahorro, ya que sus costes de mantenimiento son irrisorios, ya que sus motores son menos complejos que uno de combustión, usan menos piezas y no hay que preocuparse de cambios de líquidos, aceites... Incluso hay elementos comunes, como las pastillas y los discos de freno, que duran más tiempo gracias a la frenada regenerativa.

Dicho esto y si le estás dando vueltas al tema, aqui tienes una lista de algunas de las posibilidades que tienes ante ti este 2018:

BMW i3

El BMW i3 2013 fue el primer coche eléctrico de la marca, a pesar de que desde 1972 ha estudiado este tipo de propulsión en numerosos prototipos eléctricos experimentales. Y ahora llega al mercado el nuevo BMW i3 2018, una actualización de eléctrico con algunos retoques necesarios. Estéticamente hay pocos cambios, limitándose a algunos detalles en cromado mate, un nuevo paragolpes delantero y ópticas LED de serie.

La principal novedad es la suma del BMW i3s, una variante más deportiva del modelo. En este caso hay más diferencias estéticas, pues cuenta con llantas de 20 pulgadas, una menor altura en la suspensión y faldones más prominentes. En ambos casos, el interior se mantiene como hasta ahora, con la inclusión de lo último en tecnología de la marca, como por ejemplo la pantallas de alta resolución de 10,25 pulgadas.

El equipamiento de serie del BMW i3 es bastante completo y cuenta con elementos como los faros LED, las dos pantallas (la principal y otra para la instrumentación), climatizador, volante multifunción, control de crucero adaptativo, asistente de aparcamiento, ConnectedDrive o sensores de luz y lluvia. En la lista de elementos opcionales también hay muchas opciones de personalización con materiales para el interior y más ayudas a la conducción.

En cuanto a la gama mecánica hay novedades importantes. El BMW i3 mantiene el motor eléctrico síncrono con 170 CV y una autonomía mejorada hasta los 190-200 kilómetros, según los nuevos cálculos WLTP, gracias a la batería de 21,6 kWh. El BMW i3s tiene el mismo motor y mantiene la autonomía, pero su potencia se eleva hasta los 184 CV, con lo que presenta unas prestaciones un 40% superiores a las del i3. Ambas versiones ofrecen adicionalmente el Range Extender (REX) para incluir un pequeño motor bicilíndrico que amplía su autonomía otros 130 kilómetros.



Citroën C-Zero

Fue a finales de 2010 cuando se puso a la venta el Citroën C-Zero, un coche urbano de propulsión eléctrica que comparte estructura y motor con los Mitsubishi i-MiEV y el Peugeot iOn (ver prueba). Por tamaño estaría encuadrado dentro de la categoría de coches urbanos, con cuatro plazas reales y un maletero de 166 litros, con una vocación

Su sistema mecánico lo conforman un un motor eléctrico de 67 CV, con un par máximo de 180 Nm entre 0 y 2.000 rpm, que mueve las ruedas traseras mediante un diferencial. La energía llega de una batería de iones de litio, compuesta por 88 células, con 16 kWh de capacidad, que le da una autonomía de 130 km.

Sus prestaciones son más que suficientes para entornos urbanos, pues alcanza 130 km/h y tarda unos 15,9 s en acelerar desde 0 hasta 100 km/h. No obstante hubo quien se aventuró a dar la vuelta al mundo en él. Para recargarlas hay que enchufar el cable de alimentación a un enchufe de 220 V durante seis horas aunque también es posible recargar el 80% en media hora en un enchufe de 400 V.

Este Citroën C-Zero cuenta con las características básicas que cuentan todos los coches de su gama: ESP, 6 airbags, climatizador, maletero de 166 litros... no descuida tampoco el diseño interior, el cual promete ser bastante espacioso. Así mismo, cuenta con diversos servicios opcionales enmarcados dentro del Citroën eTouch, poniendo a disposición de los compradores servicios como llamadas de emergencia o asistencia. Y para los más tecnológicos, incluye conectividad Bluetooth de serie.



Citroën e-Mehari

El Citroën Mehari ha sido un modelo mítico para la marca de los chevrones y por ello han decidido devolverlo a la vida de una forma original. Llega al mercado el Citroën e-Mehari, una reinterpretación actual y con motor eléctrico de aquel modelo. Su llegada fue anticipada por el prototipo Citroën Cactus M y por el Blue Summer, que se vende en Francia. Su característica principales la ausencia de techo y las puertas similares a las del original.

La carrocería ha sido hecha con plásticos termoconformados, un material más ligero que el acero y que resiste los pequeños golpes y arañazos. Una de las claves es el colorido por fuera (se puede elegir en los colores Yellow Submarine, Naranja Mecánica, Azul Grand Bleu o Beige Nautilus) y por dentro (están los tejidos Blue Summer Beige o Blue Summer Naranja). El interior está compuesto por dos asientos delanteros independientes y una banqueta trasera totalmente plegable.

Recientemente vio la luz el Citroën E-Mehari styled by Courrèges, un prototipo hecho con la colaboración de la firma de moda. En este modelo el blanco lo inunda prácticamente todo, teniendo la carrocería, llantas e interior pintados de este color. Viene con mayor calidad gracias al cuero blanco que cubre el habitáculo, mientras que el toque de distinción lo da el juego de maletas presentado junto al ‘concept'.

En cuanto al apartado mecánico, cuenta con un propulsor eléctrico que rinde unos 68 CV. La energía le llegará de unas baterías de 30 kWh (como el Nissan Leaf que probamos) con lo que tendrá una autonomía de unos 200 km, y necesitarán de 8 a 13 horas para cargarse por completo, en función de si la carga se realiza en una toma de 16 o de 10 A (el de casa). La velocidad máxima se cifra entorno a los 110 km/h.



Hyundai Ioniq Eléctrico

El Hyundai Ioniq 2016 es un modelo que viene para revolucionar la firma coreana. Se trata de su primer híbrido, pero además su carrocería también cuenta con una variante híbrida enchufable y otra eléctrica. Ésta última tiene un aspecto es bastante futurista y distinguido de los otros modelos de la gama, con elementos que mejoran su aerodinámica como la parrilla delantera totalmente carenada, las llantas parcialmente carenadas o la ausencia de escape.

En el interior del Ioniq encontramos bastante refinamiento y mayor calidad. Destaca la pantalla táctil de 7 pulgadas desde la cuál se controla el infoentretenimiento, que incluye navegación TomTom y conectividad avanzada. Opcionalmente también puede haber una instrumentación digital con pantalla de 7 pulgadas. La habitabilidad del híbrido es notable y no falta espacio ni siquiera en las plazas traseras. El maletero consigue 505 litros gracias a que las baterías se sitúan bajo la segunda fila de asientos.

El Hyundai Ioniq Eléctrico todavía no tiene un equipamiento confirmado en nuestro país pero podría ser similar al del híbrido, que está dividido en tres niveles de acabado. Desde el básico Klass ya se cuenta con las llantas de 15 pulgadas, radio con pantalla táctil de 5 pulgadas o sensores y cámara de aparcamiento. En el intermedio Tecno se suman las llantas de 17 pulgadas, la pantalla de 7 pulgadas los faros de xénon HID. El acabado superior es el Style y añade asientos delanteros de cuero ventilados y calefactados, sensor de ángulo muerto o techo solar.

La gama de motores de este modelo está compuesta, además de por el sistema de propulsión híbrido, por otro motor eléctrico. Este tiene una potencia de 120 CV y 295 Nm de par, además de ir ligado a una batería de iones de litio de 28 kWh. Con ella consigue una autonomía de 280 kilómetros, a la altura del Leaf 30 kWh que es uno de los referentes del segmento. La recarga en una toma normal puede llegar a las 12 horas, mientras que con un Wallbox se reduce a 4 horas y 25 minutos.



Kia Soul EV

La segunda generación del Kia Soul, cuenta con una versión 100% eléctrica, el KIA Soul EV, el primer vehículo eléctrico que la marca comercializa fuera de Corea. Echando una ojeada rápida, se aprecian detalles diferenciadores, como los paragolpes, parrilla delantera o llantas, además de las combinaciones de color exclusivas de esta versión. Dentro, hay una pantalla en lugar de cuadro de instrumentos y los tapizados son diferentes a otras versiones.

El Kia Soul EV, que llegó al mercado a finales de 2014, se mueve gracias a un motor eléctrico que genera 81,4 kW (109 CV), suficiente para moverse en entornos urbanos. Destaca por sus 285 Nm de par, si bien las cifras de aceleración y la velocidad punta son más modestas (de 0 a 100 km/h en 12 segundos, y una velocidad máxima de 145 km/h). Eso sí, gracias a la ubicación de las baterías, su centro de gravedad es muy bajo y se consigue una mayor sensación de estabilidad.

La energía la genera una batería de 27 kWh de capacidad, ubicada debajo del habitáculo, lo que no resta capacidad al maletero (de hecho, cuenta con 281 litros, más que la versión convencional). A diferencia de la mayoría, la batería es de polímero de iones de litio (de producción más económica y sencilla que la de iones de litio).

Ofrece una autonomía de 200 km, muy buena, antes de cargar el coche de nuevo. La recarga completa en una toma de corriente doméstica (230 V y 10 A) requiere entre 10 y 14 horas. La marca ofrece un cargador diferente (tipo CHAdeMO), con el que se recarga un 80% en 30 min. También siete años de garantía para las baterías. Uno puede comprarlas junto con el coche o pagar una cantidad durante 7 años. La marca pretende con ello generar confianza en el consumidor ante una nueva tecnología.



Mercedes Clase B Eléctrico

A finales de 2014 llegó al mercado la renovación del Mercedes Clase B, una renovación de la segunda generación del monovolumen. Estrenaba una renovada imagen, nuevos acabados, un equipamiento más completo y mecánicas más eficientes. Entre ellas había una eléctrica, el Mercedes Clase B Electric Drive, que comparte los cambios estéticos y que incorpora algunos toques en color azul y un paragolpes distinto para ser reconocido.

En el interior se mantiene igual que el resto de Clase B, con una línea más deportiva y una pantalla de 8 pulgadas. Habrá hasta 12 tonos diferentes de iluminación ambiental interior. No varía el puesto de conducción ni las cotas interiores, con plazas traseras con unos buenos asientos laterales y un maletero que mantiene las dimensiones originales (488 litros), al tener el paquete de baterías alojado en los bajos del vehículo.

Aunque el Mercedes Clase B cuenta con tres diferentes líneas de acabado, este Electric Drive solamente se ofrece con un acabado. Cuenta con un equipamiento muy generosos que incluye faros bi-xenón, llantas de 18 pulgadas, sistema de sonido con CD MP3, bluetooth, puerto USB, preparación para navegador Garmin, climatizador automático Thermotronic de dos zonas con filtro de calidad de aire, ordenador de viaje adaptado, control de crucero, sensor de lluvia, sensor de luces, instrumentación con display TFT de siete pulgadas o freno de mano eléctrico.

La gama de motores es muy completa y cuenta con esta variante eléctrica. El propulsor rinde 180 CV de potencia y su batería de iones de litio tiene una capacidad de 28 kWh. Gracias a ella tiene una autonomía de 200 kilómetros. Cuando se acabe la batería habrá que cargarlo durante 9 horas en una toma corriente (230V/13A) o solamente 2 horas y 40 minutos si se dispone de un Wallbox con la máxima potencia (400V/16A).



Mitsubishi i-Miev

Fue en el Salón de París 2010 cuando se presentó la versión europea del Mitsubishi i-Miev, un coche que destaca por su sistema de propulsión eléctrica. Comparte multitud de elementos con el Citroën C-Zero y el Peugeot iOn (ver prueba), pero es ligeramente más barato que ellos, además de que incluyó numerosas mejoras en 2015 que afectaron a su autonomía (que ahora llega a unos razonasbles 160 km) y equipamiento.

Su propulsor eléctrico rinde 49 kW (67 CV), con un par máximo de 196 Nm entre 0 y 2.000 rpm. Funciona con la energía proveniente de una batería de iones de litio con 16 kWh de capacidad, que mejoran su autonomía gracias a ligeras mejoras del motor y a que usa faros con LED, que gastan menos al tiempo que iluminan mejor.

Además de recargarse parcialmente al circular: en las deceleraciones, la batería se carga por completo en un enchufe convencional en unas seis horas, tiempo que puede reducirse con un sistema de carga rápida trifásica, (un 80% en unos 20 minutos). Para ello hay una toma en la parte trasera izquierda que tiene una conexión diferente. Por otra lado, Mitsubishi creó un dispositivo que permite aprovechar la electricidad sobrante fuera del coche.

Tiene el mismo equipamiento de serie que sus hermanos: seis airbags, control de estabilidad, faros antiniebla, aire acondicionado, equipo de sonido, elevalunas eléctricos en todas las plazas y llantas de aleación de 15 pulgadas. En la última remodelación se añadió un equipo de audio capaz de reproducir MP3, y que incluye bluetooth, lector de CDs y puerto USB. También el sensor de presión de neumáticos (se ilumina un testigo en el cuadro de mandos) y unos asientos con mayor superficie calefactable.



Nissan LEAF

El Nissan LEAF 2018 es la renovación del que es sin duda uno de los referentes eléctricos del mercado. La segunda generación del compacto japonés llega con avances importantes a la vez que se mantiene como uno de los más accesible al gran público. Su diseño se inspira en algunos prototipos como los Nissan IDS o Nissan Sway y también tiene ciertas similitudes con el nuevo Nissan Micra como la parrilla V-Motion o la carrocería bicolor.

El LEAF también estrena interior. Así a grandes rasgos se aprecia una mayor limpieza del habitáculo gracias a una nueva pantalla táctil de 7 pulgadas para controlar el sistema multimedia, que cuenta con conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. El volante es similar al de otros modelos y detrás de él se puede ver la instrumentación digital. Además de ser más minimalista, también cuenta con importantes novedades tecnológicas.

Entre el equipamiento del Nissan LEAF destacarán elementos como el sistema ProPilot, que lo convierte en semi-autónomo y le permite aparcar de forma automatizada. Incluye también el e-Pedal, para asistir en la frenada sin necesidad de pisar el pedal izquierdo. Se comenzará vendiendo la edición especial de lanzamiento LEAF 2.ZERO, que cuenta con un completísimo equipamiento. Más adelante llegarán el resto de versiones.

La segunda generación del LEAF estrena un sistema de propulsión eléctrico de 150 CV y 320 Nm, que es más avanzado que el del modelo saliente. Va unido a un un paquete de baterías de 40 kWh y este significa que su autonomía eléctrica aumenta hasta los 378 kilómetros (según ciclo NEDC). Pra una carga completa serán necesarias 16 horas en con una corriente de 3 kW u 8 horas en una de 6 kW. Con una toma rápida se carga el 80% en 40 minutos.



Peugeot iOn

Fue a finales de 2010 cuando se puso a la venta el Citroën C-Zero, un coche urbano de propulsión eléctrica que comparte estructura y motor con los Mitsubishi i-MiEV y el Citroën C-Zero. Como ellos, se trata de un coche concebido específicamente para el entorno urbano e interurbano.

Su sistema mecánico lo conforman un un motor eléctrico síncrono de imanes permanentes de Neodimio que rinde 67 CV, con un par máximo de 180 Nm entre 0 y 2.000 rpm, que mueve las ruedas traseras mediante un diferencial. La energía llega de una batería de iones de litio, compuesta por 88 células, con 16 kWh de capacidad, que le da una autonomía de 150 km, según el ciclo de medición estándar europeo.

Una recarga completa de la batería se efectúa en seis horas con una toma doméstica clásica. En cambio, si se realiza una recarga rápida con un enchufe específico, ésta puede llevarse a cabo en tan solo 15 minutos al 50%, o en 30 minutos al 80%. Todo este proceso está gestionado automáticamente.

A pesar de ser un coche con unas medidas contenidas, que lo ubican en el segmento de los coches urbanos, gracias a su amplia distancia entre ejes, cuatro adultos pueden ubicarse sin problemas en su interior. Sus contenidas dimensiones lo convierten en un coche muy ágil y que se desenvuelve a las mil maravillas en las grandes ciudades, como pudimos verificar en nuestra prueba. No está falto de carácter. Es capaz de ofrecer una aceleración de 0 a 60 km/h en 3,5 segundos y un par máximo es de 180 Nm de 0 a 2.000 rpm.

El Peugeot iOn es un vehículo muy bien equipado de serie. Equipan llantas de aluminio, dirección asistida, faros antiniebla, encendido automático de faros, faros diurnos, cierre centralizado con mando a distancia, ordenador de a bordo, aire acondicionado, equipo de sonido compatible con MP3 y Bluetooth, conexión USB ....



Renault Twizy

El Renault Twizy no tiene categoría de coche, sino que es un pequeño cuadriciclo de propulsión eléctrica (mide 2,32 metros de longitud) con dos plazas, una detrás de la otra, como en una motocicleta. Fue lanzado en 2012 y su diseño se basa en el prototipo Twizy Zero Emisions presentado por la marca en 2009.

Puede elegirse entre dos versiones, la Twizy 80, con 17 CV de potencia y que alcanza 80 km/h y el Twizy 45, con 5 CV y que alcanza 45 km/h. La más potente puede conducirse con un carné de motocicleta de hasta 125 cc y para la menor basta con la licencia de ciclomotor. Las baterías se recargan en una toma de corriente convencional, en aproximadamente tres horas y media. Cuenta con 100 km de autonomía, pero la homologación de esta velocidad es diferente a otros eléctricos (ya que no alcanza 120 km/h).

Este cuadriciclo destaca por las puertas, que son en realidad un accesorio. Tienen una parte de plástico transparente que hace de ventanilla y una apertura bastante peculiar, ya que se abren hacia adelante y hacia arriba, formando un ángulo de más de 90 grados. El habitáculo es pequeño, pero relativamente cómodo para circular pocos km.

En el apartado práctico, cuenta con dos pequeñas guanteras, a cada lado del volante, una de ellas con llave. ¿Maletero? Existe un hueco tras el respaldo trasero (que es al mismo tiempo la tapa, con llave) con 31 litros de capacidad, además de un accesorio que sirve de maleta-mochila y que se coloca en el asiento trasero. También existe la versión Twizy Cargo, diseñado para transportar mercancías, con 180 litros de capacidad y cargas de hasta 75 kg, que se ha conseguido eliminando el asiento trasero y que salió a la venta en 2013.



Renault Zoe

El Renault Zoe es unas de las alternativas tiene unas medidas similares al Clio, pero algo más alto, lo que le onfiere una mayor habitabilidad interior. Comenzó a venderse en la primavera de 2013, pero en 2015 se realizaron varios cambios que afectan a su tamaño y que aumentaron su autonomía hasta los 240 km, gracias a la optimización de los componentes del sistema propulsor (antes era de 170 km).

Su motor eléctrico tiene 88 CV de potencia y respponde de modo instantáneo a las órdenes del acelerador, con una respuesta muy contundente a velocidades bajas. Alcanza los 135 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en 13,5 segundos. Como es habitual en los coches eléctricos, es muy agradable de conducir, con un funcionamiento muy suave. La transmisión tiene una única velocidad de avance y otra de retroceso (posición D y R del selector que hay entre los asientos delanteros).

La mecánica está alimentada por una batería con 22 kWh de capacidad útil. Pueden recargarse con un sistema de carga estándar, que se puede realizar en cualquier tipo de enchufe del domicilio, entre las 6 y 8 horas. El sistema de carga rápida, que permite en sólo 10 minutos aumentar la autonomía en 50 km. En 30 minutos, la carga se completa. Se realiza en postes de carga ubicados en las ciudades y parkings habilitados. La batería se alquila y su precio varía en función de los km que se recorren.

Puede elegirse entre tres niveles de equipamiento. En el básico, denominado Lyfe ya es bastante completo y cuenta con elementos como el ontrol de estabilidad, climatizador, programador y limitador de velocidad, ayuda al arranque en pendientes, sistema R-Link con pantalla táctil de 7 pulgadas y navegador... Por encima se sitúan los acabados Intens y Zen, que cuestan lo mismo y que incluyen más comodidades, como el acceso y arranque sin llave, luces y limpiaparabrisas automáticos, elevalunas traseros eléctricos o llantas de 16 pulgadas.



Smart ForTwo Electric Drive

El Smart ForTwo Electric Drive 2017 es la versión eléctrica del modelo más pequeño de la marca. Este biplaza que mide menos de 3 metros permanece inalterado en el apartado estético respecto al Smart ForTwo con motor de gasolina. Sigue teniendo un aspecto original y juvenil, con una carrocería bicolor debido a que la célula de seguridad puede ir en varios colores. Para percibir que se trata del eléctrico habrá que fijarse en los logotipos ‘Electric Drive' repartidos en algunos puntos.

En el interior tampoco hay novedades y sigue siendo moderno y desenfadado. Todo el salpicadero está forrrado en tela y puede ir en colores llamativos acrecentando su personalidad. El sistema multimedia cuenta con una pantalla táctil de 7 pulgadas y la instrumentación cuenta con otra pantalla TFT a color. La habitabilidad en las dos únicas plazas es muy buena, pero el maletero se queda algo justo debido a que tiene 230 litros y ahí van el cable de carga y otros elementos.

En el Smart ForTwo Electric Drive encontramos el mismo equipamiento que en el resto de la gama. De serie ya se cuenta con las llantas de 15 pulgadas, el climatizador automático o el asistente de frenado activo (solo de serie en los eléctricos). También hay tres líneas de equipamiento adicionales que son passion, prime y proxy; y sirven para introducir diferentes combinaciones de color y algunos elementos como asientos calefactables o techo solar panorámico.

En cuanto a la mecánica de este ejemplar, que ya hemos probado, se trata de un nuevo motor eléctrico síncrono de corriente continua de excitación independiente. Tiene una potencia de 81 CV y está ligado a una caja automática monomarcha. La batería de iones de litio de 96 celdas tiene 17,6 kWh y eso le permite tener una autonomía eléctrica de 160 kilómetros. La carga en una toma de corriente normal dura 6 horas, aunque con un Wallbox se reduce a 3,5 horas.



Smart ForFour Electric Drive

El Smart ForFour Electric Drive 2017 se trata de la variante eléctrica del ForFour 2015. Es el modelo de mayor tamaño de la gama y cuenta con capacidad para cuatro pasajeros. Es la primera vez que este modelo tiene versión eléctrica, mientras que el ForTwo ya la tenían en la generación anterior. Estéticamente el eléctrico es prácticamente igual que el de gasolina, con el mismo lenguaje de diseño que el biplaza y muchas opciones de personalización.

En el interior se repite el mismo patrón, siendo muy personalizable e idéntico al de su hermano pequeño, pero con dos plazas más. Cuenta con un diseño minimalista, con una pantalla TFT detrás del volante para la instrumentación y otra táctil de 7 pulgadas para el sistema multimedia. La calidad no es no es mala y la tela que recubre el salpicadero da un toque curioso. El espacio de las plazas delanteras es bueno y las dos traseras no están mal, el maletero desmejora el conjunto pues solo tiene 185 litros.

En el Smart ForFour Electric Drive, que ya hemos podido probar, encontramos un equipamiento bastante completo de serie. Ya se incluyen las llantas de 15 pulgadas, faros halógenos con luces diurnas LED, Tempomat con control de velocidad o el asistente de frenado activo. Para aumentar su personalización están las líneas de equipamiento passion, prime o proxy; que añaden diferentes combinaciones de color y más elementos.

El motor eléctrico síncrono de corriente continua de excitación independiente es el mismo que en el ForTwo. Cuenta con una potencia de 81 CV y 160 Nm y va ligado a la caja de cambios automática monomarcha. La batería de iones de litio que tiene una capacidad de 17,6 kWh y en este caso la autonomía se reduce a 155 km por el aumento de peso. La carga en una toma normal se hace en unas 6 horas, mientras que con el Wallbox se queda en 3,5 horas.



Tesla Model S

En EE.UU. esta berlina eléctrica ya ha se ha erigido como el modelo más vendido de las berlinas premium. Y eso, en el país que más petróleo consume del mundo, es todo un mérito. En Europa su comercialización comenzó en 2014 y, a pesar de que no puede comprarse por los canales habituales en España todavía, ya haby bastantes unidades matriculadas.

Su éxito radica en que cuenta con una batería de mayor capacidad que otros coches eléctricos y con una autonomía cercana a los 500 km, lo que lo convierte en una alternativa real a los coches de combustión. En Estados Unidos cuenta con una red de supercargadores, donde parando 20 minutos se cargar energía suficiente para conducir unas tres horas (200-300 km). Este proyecto piensa exportarse a Europa y puede que sea más viable después de que Tesla decidiese regalar sus patentes.

Además, cuenta con un interior altamente tecnológico, en el que destaca la implementación de unapantalla táctil central con toda la información, totalmente configurable por el usuario. El resto de los acabados son buenos, con una habitabilidad en la media del segmento y dos maleteros (uno delante y otro detrás) imbatibles en capacidad.

El Tesla Model S llegó a Europa con unos precios acordes a su potencia pero no tan asequibles como en Estados Unidos. Puede elegirse con baterías de 60 y 85 kWh, en el que la autonomía varía de 332 a casi 500 km. Hay diferentes niveles de potencia (de entre 306 y 421 CV) y la marca incluye cinco packs de equipamiento para adecuar el equipamiento a las necesidades europeas (de invierno, aparcamiento, iluminación, seguridad y Performance Plus). Las dudas sobre la seguridad han quedado resultas por el NHTSA, la agencia de seguridad vial en Estados Unidos. en los que el Tesla Model S ha obtenido la mejor nota en los test de impacto realizados.



Tesla Model X

El Tesla Model X es el primer SUV de la marca americana y quiere seguir la estela del exitoso Tesla Model S. En términos de diseño es prácticamente idéntico al concept presentado en 2012, con líneas muy fluidas y señas de identidad como la calandra cerrada o el alerón trasero que se despliega automáticamente. Aunque lo que más destaca en este modelo son sus puertas traseras tipo ‘alas de halcón' (Falcon Wings) que tienen apertura eléctrica y se detienen si detectan un obstáculo.

En el interior del Model X destaca el minimalismo, sin que apenas haya botones físicos. La instrumentación está formada por una pantalla a color que muestra toda la información y el sistema multimedia centra toda su actividad en la enorme pantalla de 17 pulgadas tipo tablet que cubre la consola central. La habitabilidad es notable, pues cuenta con siete plazas en configuración 2+3+2 y se pueden reclinar directamente desde la pantalla. El maletero varía en función a la configuración, pero entre el delantero y el trasero pueden sumar 2.180 litros (seis asientos).

El equipamiento del Tesla Model X de serie es muy completo y ya cuenta con faros LED, puertas automáticas, muchas tecnologías de seguridad activa, actualizaciones inalámbricas o acceso a la red de Supercargadores. Opcionalmente se puede optar por las seis o siete plazas, además de otros elementos como el sistema de filtración HEPA, el Autopilot 2.0, calefacción y refrigeración para todos los asientos o sistema de sonido premium.

La alimentación del Tesla Model X proviene de dos motores eléctricos (uno por eje) que en su tope de gama pueden conseguir potencias superiores a 600 CV (450 kW). Hay varias versiones que van en función a la capacidad de su batería y son 75D, 90D, 100D y P100D. Con los 100 kWh es capaz de tener una autonomía eléctrica de hasta 565 kilómetros. El P100D con Ludicrous Plus acelera de 0 a 100 km/h en solo 3,1 segundos. La recarga en una toma normal puede durar 8 horas, pero en puntos de recarga rápidos mejora y en los Superchargers es capaz de conseguir más de la mitad de la carga en apenas 30 minutos.



Volkswagen e-Golf

El Volkswagen e-Golf 2017 es la versión 100% eléctrica del popular compacto alemán. Como el resto de modelos de la gama Golf 2017, incorpora una serie de novedades que a nivel estético se traducen en unos nuevos faros LED delanteros y traseros o paragolpes más prominentes. El eléctrico podemos distinguirlo del resto de variantes con propulsores tradicionales gracias a la línea azul delantera o a las llantas parcialmente carenadas.

En el interior los cambios quedan bastante patentes, sobre todo a nivel tecnológico. Como en el resto de versiones destaca la inclusión del Volkswagen Digital Cockpit, la pantalla de 12,3 pulgadas de color en lugar del cuadro de instrumentos tradicional. También puede equipar el nuevo sistema de información y entretenimiento Discover Pro, con una pantalla táctil de 9,2 pulgadas con controles gestuales. La habitabilidad sigue siendo buena, aunque el maletero pierde capacidad y tiene 341 litros.

El Volkswagen e-Golf, a diferencia del resto, no tendrá diferentes acabados entre los que elegir. Es una versión propia y por lo tanto cuenta con un equipamiento muy completo de serie. Esto incluye elementos que normalmente serían opcionales como es el caso del sistema de navegación "Discover Pro" con pantalla de 9,2 pulgadas y control gestual, el Volkswagen Digital Cockpit, volante multifunción en cuero o ayuda al aparcamiento.

La mecánica 100% eléctrica del Volkswagen e-Golf aumenta su potencia hasta los135 CV, 20 más que antes, mientras que también sube su par máximo hasta los 290 Nm. De esta forma mejora considerablemente sus prestaciones, aunque también lo hace su autonomía gracias a un nuevo paquete de baterías, con 35 kWh de capacidad frente a los 24,2 que se empleaban hasta ahora. En total son 300 kilómetros, 110 más que su antecesor.



Volkswagen e-Up!

Como te contamos cuando fue presentado, el Volkswagen e-Up! cuenta un motor eléctrico en la parte delantera con 60 kW (82 CV) y 210 Nm de par. De tracción delantera y con un cambio automático de una sola marcha, alcanza 130 km/h de velocidad máxima. Su autonomía alcanza los 160 km (varía según el estilo de conducción). Su consumo homologado es de 11,7 kWh cada 100 km, por lo que se podrían recorrer 100 km por unos dos euros, con los precios de la luz actuales).

El motor eléctrico se alimenta de la energía almacenada en una batería de iones de litio de 18,7 kWh de capacidad ubicada bajo el piso, que cuenta con una garantía de 8 años o 160 000 kilómetros y se puede recargar conectándola a un enchufe doméstico de 230 V mediante el cable que se entrega con el vehículo. Tarda en cargarse por completo en aproximadamente nueve horas. Opcionalmente Volkswagen ofrece un dispositivo de carga rápida, que reduce el tiempo a siete horas. Con un sistema de carga rápida, con corriente continua, la batería alcanza un 80 % de capacidad en 30 minutos.

SIn descuentos, el urbanita parte de un precio casi el doble que la versión convencional. Sólo está disponible con carrocería de cinco puertas y en tres colores (blanco, negro y azul). Se diferencia del resto de la gama por las luces diurnas LED, llantas con diseño específico, los anagramas de Volkswagen con fondo azul y algunas pequeñas modificaciones aerodinámicas. Por lo demás también recibe los cambios del Up! 2016.

En el habitáculo cuenta con tapicería específica, de color gris claro con costuras azules y en la pantalla del navegador, sobre la parte del salpicadero, se visualiza la información del sistema eléctrico. Cuenta con un completo equipamiento de serie (climatizador y sistema de navegación adaptado a la movilidad eléctrica, elevalunas eléctricos, ESP y asientos térmicos de serie) y el único opcional es un techo solar deslizante.