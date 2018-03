Coche eléctrico: Elon Musk insta a Donald Trump a frenar a los tramposos del 'made in China'

Tiene toda la razón Elon Musk. El incansable e imaginativo CEO de Tesla, ha enviado una serie de tweets a Donald Trump, para pedirle que presione a los tramposos del 'Made in China'.

Musk denuncia que EEUU tiene normativas muy permisivas con los fabricantes chinos, mientras que el gobierno del país asiático cobra un impuesto de importación del 25% a las automotrices extranjeras.

A través de varios tweets dirigidos al presidente de Estados Unidos, el máximo ejecutivo de Tesla subraya:

Tesla tiene enorme interes en montar una fábrica en Shanghái, para cubrir China, el mayor mercado automotriz del mundo, pero se ha topado con obstáculos en las negociaciones con las autoridades locales, en parte porque Musk está interesado en mantener el control total de cualquier empresa en la región.

