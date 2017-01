Lo que te puede pasar si dejas tu coche mal aparcado

Las carreteras están llenas de conductores que se creen más listos que los demás. No respetan los límites de velocidad, adelantan como quieren, acosan a quienes van a la velocidad correcta... y ocupan las plazas de aparcamiento aunque no sean suyos. ¿Cuántas veces has deseado que cayese sobre ellos el castigo que merecen?

Por fin, ha ocurrido. Hannah Crocker estaba harta de que un conductor ocupase con un Audi plateado su plaza de aparcamiento. Así que decidió darle una lección. Cuando llegó a su plaza y la encontró ocupada, como todos los días, decidió aparcar su coche rojo justo detrás del gris, para bloquearle el paso durante horas.

La venganza de Crocker no se quedó ahí, porque la mujer grabó la desesperación del abusón cazado. Y las imágenes del conductor intentando mover el coche a pulso no tienen desperdicio. Vista su desesperación, quizás se lo pensará dos veces antes de volver a ocupar una plaza de aparcamiento.