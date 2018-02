Porsche Cayenne 2018, el SUV más completo del mercado

El Porsche Cayenne cumple 16 años en el mercado. En su día fue un lanzamiento totalmente revolucionario, ya que costaba mucho asociar a Porsche con un modelo todoterreno, pero lo cierto es que ya estamos en la tercera generación. En su aniversario se renueva y da un salto de calidad, cargado de novedades y disrupciones, como no podía ser de otra manera, pero hay algo que se mantiene intacto, un nivel dinámico que ningún otro modelo de la competencia alcanza. La capacidad de ir rápido de este SUV parece no tener límites, y cuanto más aceleramos, más nos engancha su conducción.

Con permiso del 911, el Porsche Cayenne se ha convertido en todo un icono de la marca alemana. Hablar del Cayenne es sinónimo de eficacia, polivalencia, tecnología, diseño, seguridad y, sobre todo, de un SUV capaz de rendir con las máximas garantías en una carretera curveada, un circuito, un terreno off-road y una autopista convencional. Todo ello, combinado con una habitabilidad y confort de muchos quilates.

El nuevo Cayenne estrena plataforma, para poder dar cabida a todas estas características. Crece 63 milímetros de largo, hasta rozar los 5 metros, 23 milímetros más de anchura y 9 menos de altura. Esto se traduce en un mayor espacio interior, además de un maletero que tiene 770 litros de capacidad, 100 más que la anterior generación, llegando a los 1.710 con los asientos traseros abatidos.

En el diseño, una de las grandes razones para su histórico éxito comercial, es donde se aprecia menos cambio. Por supuesto que añade innovaciones tecnológicas, con trazos más modernos y deportivos, pero sin un cambio de aires radical. En el frontal destacan las luces LED de serie, mientras que en la vista lateral nos muestra las líneas clásicas de la marca. En la vista trasera se aprecian los grupos ópticos de nuevo diseño que nos recuerdan a los que monta el Panamera.

El habitáculo también ha cogido detalles de la berlina. Se aprecian en la consola central, con tres pantallas táctiles desde las que podremos configurar casi todas las funcionalidades del vehículo. El volante ha sido heredado del Porsche 918 Spyder, toda una declaración de intenciones sobre la velocidad que podremos alcanzar.

La tecnología está totalmente enfocada en la seguridad y el confort. El Cayenne 2018 incorpora visión nocturna, iluminación Matrix LED, asistente de maniobra con protección de llantas, aparcamiento asistido desde fuera con el teléfono móvil entre otros tantos. No todos estarán disponibles en el momento del lanzamiento, pero se irán incorporando progresivamente a lo largo del 2018.

Por otro lado, también llama la atención la operación de sistemas vía Google, HERE, que forma sinergia con el sistema de la marca para realizar búsquedas. Esto permite no tener que teclear los datos o introducir muchos datos en las pantallas; basta con decir "no tengo gasolina" para que el sistema se ponga en marcha automáticamente.

El chasis merece un capítulo aparte. No es un apartado donde el cliente se suele detener en exceso, pero en el Porsche Cayenne se ha conseguido un comportamiento dinámico fuera de serie. Esto es especialmente destacable si tenenemos en cuenta las dimensiones y un peso que rebasa los 2.000 kilos. Es capaz de coordinar, gracias a la plataforma electrónica de chasis 4D

- Porsche Traction Management: distribuye el par de forma variable entre las ruedas delanteras y ofrece programas específicos para el uso offroad, además de controlar la tracción integral.

- Porsche Torque Vectoring plus: actúa en los frenos del eje trasero para optimizar la tracción y la dinámica en curva.

- Suspensión adaptativa con PASM (Porsche Active Suspension Management): tecnología con tres cámaras, que ofrece una mayor diferencia entres los modos cómodos y los más agresivos. Se reducen los movimientos longitudinales y transversales de la carrocería en tramos revirados, al transferir las masas en las curvas.

- Control dinámico del chasis (PDCC): disminuye la inclinación lateral gracias a las estabilizadoras activas con control eléctrico (funciona con un sistema de 48 voltios).

- Eje trasero direccional: mayor agilidad y precisión direccional.

- Frenos: hay tres tipos disponibles, adecuados a las prestaciones de cada versión.

- Dirección electromecánica: pensada para una conducción más deportiva.

- Modos todoterreno: tiene cinco modos(carretera, grava, barro, arena, rocas) e interfieren sobre el régimen del ralentí, el start-stop y la navegación a vela, las estrategias del cambio automático tiptronic, los bloqueos de diferencial, la suspensión, los frenos y el control de estabilidad, y la altura de la carrocería.

Motorizaciones

El Cayenne 2018 cuenta con tres propulsores en el momento del lanzamiento al mercado. Porsche Cayenne: Motor V6 turbo de 3 litros y 340 CV, con 450 Nm de par. De 0 a 100 km/h en 5,9 segundos y velocidad máxima de 245 km/h. Porsche Cayenne S: Motor V6 biturbo de 2,9 litros y 440 CV, con 550 Nm de par. De 0 a 100 km/h en 4,9 segundos y velocidad máxima de 265 km/h. Porsche Cayenne Turbo: Motor V8 biturbo de 4 litros y 550 CV, con 770 Nm de par. De 0 a 100 km/h en 3,9 segundos y velocidad máxima de 286 km/h.

Todavía no se sabe el tipo de motor entre diésel, gasolina o híbrido. Se baraja la posibilidad de que no aparezca una versión diésel, ya que las restricciones anti contaminación son especialmente estrictas con los propulsores de gran cilindrada. No obstante, todavía no hay nada confirmado.

Disponible desde el pasado mes en la red de concesionarios, el nuevo Porsche Cayenne está a la venta con los siguientes precios de partida:

Porsche Cayenne: 87.759 euros

Porsche Cayenne S: 107.127 euros

Porsche Cayenne Turbo: 160.613 euros