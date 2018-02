El tercermundista cementerio de coches abandonados del aeropuerto de Barajas

Planta 1 del parking general de la T4 de Barajas; módulo C; plaza 547. Un Renault Clio azul cielo languidece abandonado desde hace años. Aunque tiene tanto polvo como si acabara de terminar una etapa del Dakar, difícilmente tendría opciones de sortear la línea de salida. Las ruedas de su lado izquierdo, estratégicamente el más resguardado al carril más próximo de paso, han sido robadas. En su lugar, una piedra y dos tablas de madera hacen las veces de soporte para que no se venza. Por extraño que parezca, la situación de este coche matriculado a principios de los 2000 no es un caso aislado. Cerca de un centenar de turismos conviven a diario con los miles de pasajeros que transitan por los aparcamientos del aeropuerto.

Basta un simple rodeo por cualquiera de los cinco niveles que tiene el parking general de la T4 para visualizar de primera mano el cementerio de automóviles, enquistado en la zona de estacionamiento más cercana a la mayor terminal de Barajas. La mayoría de estos vehículos fueron previamente robados o pertenecían a propietarios que decidieron dejar el país sin intención alguna de mirar atrás. Los hay también que formaron parte de la flota de alguna empresa de alquiler y cuando resultaron requeridos para su devolución, los clientes prefirieron hacer oídos sordos aun a riesgo de perder la fianza, según recoge Aitor Santos Moya en ABC.

Sea como fuere, el resultado de la travesía es siempre el mismo. «Hay coches que llevan cuatro, cinco o hasta seis años abandonados; si tuviera que venir alguien a pagar la cuenta para sacar alguno, le saldría más rentable ir al concesionario y comprarse uno nuevo», señala un trabajador de la base. No es para menos. Estacionar un día entero cuesta alrededor de 21 euros, por lo que retirar cualquiera de los turismos que lleven al menos dos años tirados supondría un desembolso como mínimo de más de 15.000 euros. «Y eso si no está en una de las plazas preferentes, que son cuatro euros más caras al día», apunta el operario, más que habituado a ver con desasosiego la cuestionable coyuntura.

