Subaru Forester 2018, seguridad ante todo

Desde su lanzamiento hace ya 21 años, el Forester es el modelo de más éxito comercial de Subaru a nivel mundial y acumula en España más de 9.000 unidades vendidas desde su lanzamiento, siendo el segundo modelo más vendido de la marca en 2017 tras el Subaru XV. En 2018, el SUV 4WD mediano de Subaru se beneficia de novedades centradas especialmente en la seguridad.

Subaru EyeSight: El Forester añade al equipamiento de serie de su gama gasolina la tercera generación del sistema de Seguridad preventiva de Subaru. EyeSight emplea para su funcionamiento dos cámaras estereoscópicas ubicadas a los lados del espejo retrovisor interior, e incluye 8 funciones de asistencia a la conducción: frenada pre-colisión, asistencia a la frenada pre-colisión, control de crucero adaptativo, aviso de salida del carril, asistente para la permanencia en el carril, control del acelerador, aviso de derrapado, y aviso de salida de coche delantero.

Las nuevas funciones se manejan desde los mandos situados a la derecha del volante multifunción que han sido rediseñados a tal efecto. Adicionalmente, todas las versiones Executive y Executive Plus sea cual sea su motorización, añaden a su equipamiento los dos siguientes sistemas:

Subaru Rear Vehicle Detection: Este sistema utiliza sensores de radar colocados en la parte trasera del vehículo para que éste avise de la presencia de vehículos en los puntos ciegos traseros, en cambios de carril y al maniobrar marcha atrás a través de una luz de aviso en los espejos retrovisores exteriores y con un indicador sonoro.

Side View Monitor: emplea una cámara situada en la parte inferior del espejo retrovisor del lado del acompañante para mostrar en la pantalla central el ángulo muerto lateral que el conductor no puede ver al maniobrar, con la finalidad de aumentar la visibilidad y seguridad en las maniobras a baja velocidad.

Además de las novedades incorporadas al modelo 2018, el Forester equipa de serie en toda su gama la tracción a las 4 ruedas permanente Symmetrical-AWD , motores bóxer de bajo centro de gravedad y el cambio automático Lineartronic, todos ellos tecnologías desarrolladas en exclusiva para los vehículos Subaru.

El Forester mantiene sus virtudes lejos del asfalto y ofrece de serie 22 centímetros de altura libre al suelo, y el sistema Xmode que incluye un asistente de ascenso y descenso de pendientes, y optimiza su tracción a las 4 ruedas permanente actuando sobre la misma, el cambio, el motor y los frenos para asegurar la mejor adherencia.

Otros elementos de seguridad son los faros con tecnología LED con la función SRH - Steering Responsive Headlights, que dirigen el haz de luz delantero adaptándolo al giro del coche para mejorar la visibilidad en las curvas, así como un nuevo limpiaparabrisas delanteros con difusor de agua en el brazo que mejora la limpieza en la zona de las cámaras del recién incorporado EyeSight.

Respecto al interior, se mantienen los materiales y ajustes con calidad, durabilidad y funcionalidad. El nuevo Subaru se pone al día con diversas actualizaciones entre las que destacan gráficos mejorados en la pantalla superior LCD a color, que incorpora también las funciones del EyeSight. Por otra parte, el sistema de audio se actualiza incorporando como novedad la radio digital DAB+ y la la función Subaru Starlink, la app desarrollada en exclusiva para los vehículos Subaru.

La gama 2018 que ya está disponible en los concesionarios, constará de 8 versiones cuyos precios os detallamos a continuación:

Gasolina con los descuentos comerciales ya aplicados a los precios detallados entre paréntesis: 2.0i de 150CV Lineartronic Sport Plus: 29.300€ (2.000€), 2.0i de 150CV Lineartronic Executive: 31.900€ (2.000€), 2.0 XT de 240CV Lineartronic Executive Plus: 40.100€ (2.500€)

2.0 Boxer Diésel de 150 CV con el descuento comercial de 3.000€ aplicado a toda la gama: Manual Sport Plus: 29.500€, Manual Executive: 35.600€, Lineartronic Sport Plus: 31.500€, Lineartronic Executive: 34.600€ y Lineartronic Executive Plus: 36.100€.