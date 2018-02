Seat Ibiza TGI, otra cara de la hibridación

El Seat Ibiza se une al León TGI como una de las mejores alternativas ecológicas de la marca española. La quinta generación de este superventas urbano suma así una variante movida por Gas Natural Vehicular cuya principal diferencia con respecto a los motores de combustión tradicionales (diésel y gasolina) es que resulta más económico y ecológico. Lo más sorprendente es que es menos contaminante, incluso, que un híbrido eléctrico no enchufable.

En marcha no se aprecian diferencias frente a un motor tradicional propulsado por combustible. No tiene falta de potencia o respuesta, una de las principales preocupaciones de quienes piensan apostar por este tipo de tecnología. Además, su consumo es una de sus principales bazas, ya que consigue unos resultados de 3,3kg/100 km en modo GNC, lo que equivale a 3,22 euros/100 km.

Mientras, su homólogo en gasolina, el Ibiza 1.0 TSI de 95 CV, necesita una inversión de 5,87 euros por cada 100 km, con su consumo medio homologado de 4,7 l/100 km (precio medio gasolina 95 actual: 1,25 €/litro). Es decir, que la variante TGI resulta un 45% más económica que el Ibiza TSI. En caso de agotar el combustible de gas, el motor de gasolina entra en acción automáticamente sin que se perciba por el conductor.

Por su parte el Ibiza híbrido de GNC y gasolina, es un 31 % más económico que el Ibiza Diesel 1.6 TDI de 95 CV, que con su consumo medio homologado de 3,8 l/100 km necesita 4,64 euros de inversión para recorrer 100 km (coste medio Diesel: 1,22 €/litro). La autonomía total que alcanza el nuevo Ibiza híbrido de Gas Natural Comprimido y gasolina es de 1.194 km según los datos de la marca, haciendo uso de los dos depósitos: GNC –13 kg– y gasolina–40 litros–.

Es reseñable que el nuevo Ibiza híbrido de Gas Natural Comprimido y gasolina está disponible en todos las versiones de acabado, incluido el deportivo FR. Este último también dispone de una versión más completa denominada ‘FR EcoPlus’, que incorpora una exclusiva lista de equipamiento opcional, incluyendo de serie el control de velocidad de crucero adaptativo (ACC), faros Full LED, Full Link, sensores de aparcamiento delantero y trasero, cámara de visión trasera, entre otros, así como el sistema de radio Media System Plus con pantalla táctil a color de 20,3 cm (8’’). El resto de los componentes del vehículo se mantienen fieles a lo que ya conocemos y contamos anteriomente.

En cuanto a precios, el Seat Ibiza GNP sale a la venta con el acabado Reference Plus por 17.410 euros. Se hará una promoción especial durante febrero y marzo, que reducen su montante en 2.000 euros, además de las clásicas promociones de las que podemos disfrutar. Estas son cinco años de mantenimiento, garantía y asistencia en carretera; seguro a todo riesgo durante el primer año; y una tarjeta de gas de 200 euros. Con todos estos descuentos, se puede quedar en 10.650 euros como tarifa de acceso, un precio imbatible según Seat. El acabado FR por 14.900 sería sin embargo su recomendación de compra.

Todos los modelos TGI de Seat incluyen la etiqueta «ECO» de la DGT. Con ella, los conductores pueden conducir en episodios de alta contaminación, se ahorran el impuesto de circulación y tienen un 50% de descuento en zonas de estacionamiento regulado. Además en breve se podrá aparcar incluso en el escenario 3 de Alta contaminación.

Seat Ibiza 1.0 TGI 90 CV Reference 17.110€

Seat Ibiza 1.0 TGI 90 CV Reference Plus 17.410€

Seat Ibiza 1.0 TGI 90 CV Sytle 18.800€

Seat Ibiza 1.0 TGI 90 CV Style Plus 19.250€

Seat Ibiza 1.0 TGI 90 CV Xcellence 20.280€

Seat Ibiza 1.0 TGI 90 CV Xcellence Plus 20.730€

Seat Ibiza 1.0 TGI 90 CV FR 20.280€

Seat Ibiza 1.0 TGI 90 CV FR Plus 20.730€

Seat Ibiza 1.0 TGI 90 CV FR Eco Plus 22.310€