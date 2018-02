Volvo V60, la vuelta a los orígenes

Volvo ha presentado el nuevo V60, un vehículo muy vanguardista que conserva las características típicas de la marca sueca, la seguridad y la tecnología. El lanzamiento se ha realizado de hecho en la entrada del garaje de una vivienda familiar de Estocolmo, lo que es toda una declaración de intenciones en cuanto al target se refiere.

«Los conductores de vehículos station wagon son clientes muy importantes para nuestra empresa desde hace generaciones», señala Håkan Samuelsson, presidente y consejero delegado de Volvo Cars. «El nuevo V60 hace honor a la tradición, pero también va mucho más allá».

El nuevo V60 comparte la plataforma SPA (arquitectura escalable de productos) de Volvo con el nuevo XC60 y cuatro vehículos de la serie 90. El V60 basado en SPA aporta características que no son novedosas en el segmento de los station wagon premium de tamaño medio, lo cual no quiere decir que no sean buenas. Cuenta con mayores niveles de espacio y conectividad, así como los últimos sistemas de asistencia al conductor y avances tecnológicos de seguridad.

Por primera vez dentro del segmento, los clientes pueden acceder al nuevo V60 a través del nuevo servicio de suscripción Care by Volvo, que brinda la posibilidad de acceder al vehículo mediante una suscripción de tarifa plana mensual frente al modelo de propiedad.

El V60 está disponible con dos opciones de motor enchufable: el nuevo T6 Twin Engine AWD híbrido enchufable de gasolina, que desarrolla una potencia combinada de 340CV, o el T8 Twin Engine AWD híbrido enchufable de gasolina, que desarrolla 390CV. La opción de gasolina normal permite elegir entre motores T5 o T6. Los conductores que prefieran el diésel pueden optar por motores D3 o D4.

En materia de seguridad, cuenta con una interesante lista de funciones de seguridad incluidas en el equipamiento de serie, entre ellas, sistemas de asistencia al conductor que ya conocemos de la serie 90 y el XC60, lo que convierte al nuevo V60 en uno de los vehículos más seguros de la carretera.

La tecnología City Safety con freno automático utiliza sistemas de detección y frenado automático para ayudar al conductor a evitar posibles colisiones, y es el único sistema del mercado que reconoce a peatones, ciclistas y animales grandes. Como novedad mundial, ahora City Safety también activa el frenado automático para mitigar el efecto de las colisiones que se producen frontalmente.

El sistema Pilot Assist, que ayuda al conductor haciéndose cargo de la dirección, la aceleración y el frenado en carreteras bien señalizadas hasta 130 km/h, se ha optimizado con un rendimiento en curvas mejorado. El V60 también incluye atenuación de salidas de la calzada, atenuación de colisiones con vehículos del carril contrario y otros sistemas de asistencia a la dirección. La alerta de cruce opcional con freno automático aumenta más la seguridad para las personas que se encuentran dentro y fuera del vehículo.

El sistema de infoentretenimiento Sensus es compatible con Apple CarPlay, Android Auto y 4G, y mantiene a los conductores conectados en todo momento. El sistema se controla mediante una pantalla táctil intuitiva similar a una tablet que combina funciones del vehículo, navegación, servicios conectados y aplicaciones de entretenimiento. Para quienes piensen en hacerse con uno, el precio de venta al público del Volvo V60 es de 32.550 euros.