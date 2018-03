Un vehículo de Uber perpetra el primer atropello mortal de un coche sin conductor

¿La rebelión de las máquinas? ¿Los ordenadores también fallan? Da igual, el caso es que se abre el debate y tendrá consecuencias.

Una mujer ha muerto en Arizona, Estados Unidos, al ser atropellada por un vehículo sin conductor operado por Uber, según ha informado a través de un comunicado la policía de Tempe.

De confirmarse que se ha tratado del atropello de un peatón, sería el primero con consecuencias mortales protagonizado por un coche autónomo.

Uber ha anunciado que suspende las pruebas que venía realizando con coches sin conductor en Tempe, Pittsburg, Toronto y San Francisco.

Our hearts go out to the victim’s family. We’re fully cooperating with @TempePolice and local authorities as they investigate this incident.