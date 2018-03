Las 8 multas que te pueden poner aunque no muevas el coche

No ganamos para sustos, así que nadie se confíe. Un error, un despiste, o el exceso de confianza al volante pueden provocar que cometamos una ifracción de tráfico, con su consiguiente multa.

El exceso de velocidad o conducir mientras se utiliza el teléfono móvil son dos de las causas más comunes por las que se puede recibir una sanción de tráfico. Pero también con el coche parado podemos estar cometiendo una infracción.

Estas multas son más habituales de lo que parece, por lo que desde el blog de la aseguradora Catalana Occidente nos recuerdan algunas conductas que tendremos que evitar.

En primer lugar podemos recibir una multa por no tener el seguro al día. La sanción va desde 600 a 3.000 euros e incluye la inmovilización del vehículo.

Según Rastreator, aunque puede parecer lógico pensar que si no lo vamos a utilizar no es necesario asegurarlo porque no vamos a tener un accidente de circulación con él, en realidad no es así y todos los coches deben tener una cobertura, como mínimo, de la Responsabilidad Civil.

También podemos ser multados por no haber pasado la ITV, con multas desde los 200 a los 500 euros.

Si la ITV es desfavorable o negativa, el propietario del vehículo cuenta con un plazo máximo de 2 meses para subsanar los defectos encontrados y pasar una nueva inspección. De lo contrario, el vehículo podría ser dado de baja.

Si cambiamos de domicilio sin avisar a Tráfico en un plazo de 15 días, la multa puede suponer unos 80 euros. Asimismo, lavar o limpiar el coche en la vía pública puede suponer una multa de 30 a los 3000 euros, ya que se considera degradar el estado del mobiliario urbano.

Otra multa que podemos recibir sin necesidad de mover el coche es por tener la matrícula sucia, dificultando su legibilidad. Tenemos que distinguir dos diferencias que harán más o menos grave una infracción relacionada con la matrícula de nuestros vehículos, según Pyramid Consulting.

El hecho de que ésta se encuentre en mal estado, doblada, rota o no llevarla, además de sucia, la Ley de Tráfico lo considera como una infracción grave que puede dar como resultado multas de 200 euros aunque no suponga pérdidas de puntos. En el otro caso, más extremo, hace referencia al hecho de manipular las matrículas de cara a dificultar la identificación.

Esto para la Ley pasa a ser una infracción muy grave implicando sanciones que pueden ascender a los 6.000 euros y en estas situaciones implicando pérdida de hasta seis puntos del carné de conducir.

Tres posibilidades más de recibir una sanción con el coche parado son, por ejemplo, por aparcar en la playa, por repostar con las luces encendidas o el motor en marcha, en cuyo caso la sanción puede ser de 200 euros y retirada de tres puntos del carné de conducir, y finalmente, por reparar el vehículo en la calle.