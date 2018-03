Coche eléctrico: Los vehículos autónomos podrán ver a través de la niebla

Ingenieros desarrollaron un método que permite a los lídars distinguir en una niebla espesa objetos que no se pueden ver a simple vista. Para ello, el lídar analiza sobre la marcha las propiedades del medio de dispersión y en base a estos datos, aísla la parte reflejada de los objetos y no las partículas de la niebla, de la señal común. El método permite obtener tanto la imagen como el mapa de profundidad para ella. Así lo informa el trabajo, que se presentará en la conferencia de ICCP 2018.

El lídar es un dispositivo que irradia y, en función del tiempo de retorno del rayo láser reflejado, recibe datos sobre los objetos. Se utilizan en diversos campos y casi todos los desarrolladores de vehículos no tripulados lo usan. Gracias a estos dispositivos, el automóvil puede en tiempo real hacer un mapa tridimensional de objetos a su alrededor. Sin embargo, los lídars tienen sus puntos débiles. Por ejemplo, dado que la luz emitida pasa a través del aire, se disipa no solo en objetos grandes, sino en el aire mismo. El aire limpio no interfiere con los lídars modernos, pero ver algo a través de una niebla densa y opaca sigue siendo difícil, según recoge N+1.

Investigadores dirigidos por Ramesh Raskar, del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, EE.UU.), han desarrollado un método que permite a los lídars separar una señal reflejada de los objetos y esparcida en el ambiente frente a ella, incluso en una niebla muy densa. Está organizado de la siguiente manera: la fuente de luz emite pulsos en el entorno nublado en el que se encuentran los objetos; al lado del radiador hay una cámara de detectores de fotones únicos, que registran el tiempo de adquisición de cada fotón con una resolución temporal de 56 picosegundos. Los píxeles en cada cuadro contienen información sobre el momento de recepción del primer fotón. En base a estos marcos, se construye un histograma en el que cada columna describe el número de fotones registrados por cuadro. Estos histogramas se describen mediante una distribución gamma, de acuerdo a los parámetros del medio. En este caso, dependen del espesor óptico de la nieb