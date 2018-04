¿Sabes cuáles son las cosas que hacen del Tesla Model 3 un coche único?

1. Tu teléfono es la llave

Uno de sus secretos más especiales es la posibilidad de desbloquear al Tesla Model 3 a través de una app en el smartphone. Por si no lo sabes, la llave del Tesla es una tarjeta que utiliza señales de identificación por radiofecuencia de corto alcance. Ahora, el usuario puede descargarse una aplicación que le permitirá tener acceso al vehículo y no tener que pasar la llave por el pilar B. Eso sí, es importante que no se deje la llave muy lejos, ya que nunca se sabe cuando podemos quedarnos sin batería o sin cobertura en nuestro teléfono. Es muy posible que, con el paso del tiempo, cada vez sean menos habituales las llaves físicas como tales, puesto que cada vez más compañías están implementando el acceso al coche a través del smartphone.

2. La pantalla, el centro de atención

La pantalla táctil de 15 pulgadas también merece una mención, y es que a través de ella se puede tener acceso a todos los controles del vehículo. El sistema de sonido, la navegación, la climatización, el sistema de iluminación, los bloqueos, el control de los niveles y la apertura de la guantera pasan por dicha pantalla. Está situada en el centro del salpicadero y visualmente es lo único que llama la atención en su interior. Como se puede ver, el usuario no encontrará un salpicadero lleno de botones al que está acostumbrado, sino un diseño minimalista presidido por la gran pantalla táctil a la que acudiremos para controlar todo menos el volantes, según recoge hibridosyelectricos.



3. Una nueva 'corriente' para el aire acondicionado

Como se ha mencionado, el control de la climatización pasa completamente por la pantalla principal. Si intentas localizar los difusores de aire para regularlos manualmente, mala suerte, ya que éstos son completamente digitales. Una de las funcionalidades más novedosas del Tesla Model 3 es el sistema HVAC, mediante el cual se pueden regular los flujos de aire a través de la misma pantalla. Básicamente, los ingenieros de Tesla han ideado la forma de combinar distintos flujos de aire provenientes de numerosos ventiladores en el interior del salpicadero para regular la dirección del mismo. Otra de las grandes ventajas del coche eléctrico es que allí dentro hay espacio de sobra para innovaciones como esta.

4. Es tan amplio que permite acampar dentro

El espacio interior tampoco es problema para el Tesla Model 3. No es cuestión de que se viva en un automóvil pero, en caso de necesidad, es importante saber que si reclinamos los asientos obtenemos una superficie tan amplia que se puede hinchar un colchón lo suficientemente grande para que pernocten dos personas. Para la comodidad del viajero, se puede conectar una bomba de aire a la toma de 12V y esperar a que el colchón para dos personas tome forma. Aunque no contaremos con el confort de un hotel, el espacio es suficiente para dos personas que midan menos de 1,85 metros. Todavía no lo hemos probado, pero los que sí lo han hecho sugieren que dormir con la cabeza en dirección hacia los asientos delanteros resulta mucho más cómodo.

5. Los famosos 'Huevos de Pascua' rematan la faena

Elon Musk no quiere pasar desapercibido, por eso sus modelos (Tesla Model 3, Tesla Model S y Tesla Model X) 'cargan' con algunas pequeñas sorpresas en su sistema operativo. Los fans las denominan 'Huevos de Pascua' o 'Easter Eggs' y su objetivo es divertir y entretener a los usuarios de una forma original y sorprendente. Por tanto, aunque no se trata de algo exclusivo para el modelo más asequible de la marca de Musk, no podíamos terminar este artículo sin mencionarlos.