¿Sabes cuánto tiempo puede estar tu coche aparcado en el mismo lugar sin que se lo lleve la grúa?

¿Me pueden multar por no mover el coche en 6 días? Estas son preguntas que nos hacemos casi todos los días, pero de las que muchas veces no conocemos las respuestas. Pues ahora, desde la Asociación de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) nos ofrecen todas ellas para que la Policía Municipal no te pille desprevenido.

La regulación del estacionamiento, así como la retirada de los vehículos por la grúa por ocupación abusiva de la calle es una competencia municipal, siendo distinta en un Ayuntamiento o en otro. Por ejemplo, la Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, establece la prohibición de estacionar en un mismo lugar de la víapública durante más de cinco días consecutivos, a cuyo efecto sólo se computarán los días hábiles, según recoge ABC.

En todo caso, «el propietario del vehículo tendrá la obligación de cerciorarse por sí, o por cualquier otra persona o medio, de que su vehículo no se encuentra indebidamente estacionado como consecuencia de cualquier cambio de señalización u ordenación del tráfico; para hacerlo, dispondrá de un máximo de cuarenta y ocho horas consecutivas, a cuyo efecto sólo se computaran los días hábiles detallan.

En estos casos, los agentes de la Policía Municipal y agentes de Movilidad podrán ordenar la retirada de un vehículo de la vía pública y su traslado al depósito correspondiente, debiendo pagar el importe de la tasa de la grúa y de la sanción. Y en los casos de obras, mudanzas, cabalgatas, y demás, no existirá obligación de pago si no se ha señalizado la zona, al menos con cuarenta y ocho horas de antelación al momento en que ésta se produzca, computadas en días hábiles.

