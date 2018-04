Los coches eléctricos con más autonomía del 2018

Coches Electricos Renault Zoe

El Renault ZOE es el rey de los coches eléctricos en nuestro mercado. El utilitario francés de cero emisiones colocó en nuestras carreteras 1.327 unidades en 2017, casi el doble que su inmediato perseguidor el BMW i3. No es de extrañar puesto que después de ayudas el ZOE se puede adquirir desde 15.700 euros.

Recientemente incrementó su oferta con baterías de 41 kWh que se pueden asociar a motores a los motores R90 o R110 (92 ó 109 CV) con los que consigue una autonomía teórica al borde de los 300 km. El R110 fue presentado en el Salón de Ginebra por lo que aún no ha llegado a los concesionarios de la marca, según recoge motorpasion.

Es el único coche de esta selección que ofrece a sus compradores la posibilidad de elegir entre tener las baterías eléctricas en alquiler o en propiedad, por lo que los precios varían dentro de los mismos modelos. El ZOE R90 cuesta 21.200 euros con las baterías en alquiler o 28.700 euros en propiedad, mientras que el R110 de momento no tiene un precio definido.

BYD E6 400 (300 km)

Coches Electricos Byd E6

El único integrante que procede de China también es el más veterano de esta lista. El BYD E6 es un coche relativamente conocido en España puesto que en manos de Christian Ramos se convirtió en el primer taxi eléctrico en recorrer las calles de Barcelona.

Todo un superviviente, el E6 nació en un ya lejano 2010 como una especie de compacto-monovolumen. En su interior se coloca una batería de 82 mWh que alimenta un modesto motor eléctrico de 122 CV que puede recorrer unos 300 km entre recargas pese a un elevado peso que va más allá de las 2,3 toneladas.

Pese a su longevidad sigue siendo un coche caro, con un precio que roza los 55.000 euros, aunque su mayor barrera de entrada es encontrar un distribuidor que nos lo venda en España.



Coches Electricos Hyundai Ioniq

El Hyundai Ioniq ha sido un éxito para la firma coreana con sus tres versiones: híbrido, híbrido enchufable y 100% eléctrico. La versión eléctrica pura de esta berlina pequeña-media actualmente ofrece una batería de iones de litio de 28 kWh que deja la autonomía en unos 210 km. Por suerte esto va a cambiar de forma inminente.

A lo largo del año 2018 el Ioniq recibirá un nuevo paquete de baterías (el mismo que utiliza el Kona eléctrico) de 39,2 kWh con los que su motor de 120 CV debería alcanzar una autonomía algo superior a los 300 km. Este incremento se consigue gracias a una química nueva en las baterías que permite elevar la capacidad específica.

Como aún no se ha presentado ni siquiera no sabemos el precio al que llegará al mercado pero con total seguridad no será inferior a los 34.500 euros que cuesta la versión de 28 kWh.

Audi e-tron (400 km)

Coches Electricos Audi E Tron

Por el momento el Audi e-tron no es más que un prototipo, uno muy realista, pero un prototipo al fin y al cabo. Orientado hacia el segmento de los SUV de gran tamaño, el futuro e-tron de producción llegará a los concesionarios de la firma de los cuatro aros teóricamente antes de 2019 con el honor de ser el primer coche 100% eléctrico de Audi.

Sus características técnicas no han sido reveladas al completo ya que aún está en fase de desarrollo, pero los alemanes nos prometen una autonomía estimada de hasta 400 km para una potencia de 503 CV (370 kW) repartidos entre tres motores, dos en el eje trasero y uno en el delantero. Su precio orientativo es de 80.000 euros en Alemania.