Trece camiones bloquean una autopista de Detroit para evitar un suicidio

Trece camiones y un solo objetivo: salvar una vida. El estado de Michigan ha sido escenario la madrugada de este 24 de abril de 2018 de uno de los actos más heroicos que se recuerdan en la ciudad.

Los hechos ocurrieron la autopista I-696, cerca de la salida de Coolidge en Detroit, cuando un hombre amenazaba con tirarse desde lo alto de un puente para quitarse la vida.

Las autoridades policiales decidieron cortar la vía y un camión se colocó bajo el puente para evitar que el hombre se tirara al vacío. A este se le sumaron hasta doce camiones más, que ocuparon por completo la extensión del puente evitando así que quedara hueco alguno para que el hombre no saltara.

La acción permitió a los agentes que acudieron al lugar hablar con el hombre y persuadirle para evitar así su suicidio.

This photo does show the work troopers and local officers do to serve the public. But also in that photo is a man struggling with the decision to take his own life. Please remember help is available through the National Suicide Prevention Lifeline at 1-800-273-8255. pic.twitter.com/RBAlCIXT1o