Un vehículo autónomo pasea por la ciudad sin nadie al volante

La compañía estadounidense Drive.ai ha mostrado la prueba de un vehículo no tripulado en las vías públicas de Texas, EEUU, sin un conductor auxiliar. En julio, Drive.ai planea lanzar un servicio de taxi no tripulado en una de las ciudades de Texas.

Por lo general, durante las pruebas de vehículos no tripulados en el asiento del conductor se encuentra un ingeniero, listo para tomar el control en una situación anormal. Pero los autos de algunos desarrolladores ya han alcanzado un nivel tan alto de autonomía que los probadores tienen que intervenir muy rara vez. Debido a esto, algunos estados han enmendado recientemente las leyes de EEUU y permiten probar vehículos no tripulados sin ninguna persona al volante. En California, las enmiendas requieren que el vehículo sea seguido por un operador remoto, y en Arizona, incluso esto no es obligatorio, según María Cervantes, N+1.

Hasta hace poco, la única compañía que experimentaba en vías públicas vehículos no tripulados sin un humano en el asiento del conductor era Waymo. Ahora, Drive.ai ya está a ese nivel, demostrándolo en un viaje por las calles de Frisco, Texas. Mira:



En julio, la compañía lanzará un proyecto piloto de un servicio de taxi no tripulado en esta ciudad. Se llevará a cabo en un área determinada, y no en toda la ciudad, y en la etapa inicial, un empleado de la compañía todavía estará al volante. Después, Drive.ai planea aumentar gradualmente el nivel de autonomía: primero, moverá al ingeniero al asiento del pasajero, y luego de un tiempo empezarán los viajes completamente no tripulados, durante los cuales solo los pasajeros estarán en el automóvil.