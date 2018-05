Después de un accidente mortal Uber acaba con las pruebas de autos sin chofer y despide a sus 300 conductores

La firma empezó a probar sus autos sin chofer en Pittsburgh, estado de Pennsylvania en 2016, expandiéndose gradualmente a otros lugares, incluyendo Arizona, San Francisco, California y Toronto.

Tras el referido accidente, el gobierno del estado suspendió la licencia a la popular firma tecnológica para seguir probando su tecnología en las calles, por lo que la misma decidió detener todas sus pruebas en el resto de los estados durante el tiempo que se llevara a cabo la investigación de los hechos. Desde hoy se sabe Uber no esperará el fin de la investigaciín y que Arizona ya no está en sus planes futuros, al menos no en los inmediatos. No obstante, la compañía indicó que sí espera continuar sus pruebas en Pennsylvania este verano boreal, según recoge Daniel Meza en N+1.

La firma también señaló, según informa CNNMoney, que se está realizando “una revisión de seguridad de arriba a abajo de los programas de autoconducción, incluyendo software y entrenamiento”.

Adicionalmente, se informó que 300 trabajadores de programa de autos autónomos de la firma perderán sus empleos. Los más de 500 empleados del servicio tradicional de taxi no serán afectados.