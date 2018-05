Le llueven las críticas a Harley-Davidson por este cartel en un concesionario

Hace unos días, un concesionario de Harley Davidson de Bilbao ponía un vergonzoso cartel machista en el que animaban –por decir algo– a sus clientes a comprarse una moto si no eran unos calzonazos. Sí, pleno siglo XXI y aún hay personas que en su vida diaria utilizan el término “calzonazos” sin que se les caiga la cara de vergüenza: “Estamos seguros de que tú no eres uno de esos calzonazos a los que su mujer no les deja comprarse una Harley!!“. Te pinchan y no sangras, Maricarmen, según SQ.

La usuaria de Twitter @Zurine3 publicaba la imagen en su perfil de esta red social, que corría rápidamente como la pólvora provocando la ira de los usuarios y convirtiéndose en uno de los fenómenos virales del día.

En el concesionario de @Harley_Spain en Bilbao han puesto esta mierda de cartel. Está bien saber que vuestras motos son solo para machos prehistóricos #HaciaLaHuelgaFeminista pic.twitter.com/kqy7KMoTOq — Zuriñe (@Zurine3) 3 de marzo de 2018

