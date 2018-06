Así es el nuevo Mercedes-Benz EQC: el primer coche 100% eléctrico de la estrella con formato SUV

¿Sabías que los primeros coches eléctricos prácticos surgieron en la década de 1880?.​ De hecho, los coches eléctricos fueron populares a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, hasta que los avances en los motores de combustión interna, sobre todo con la introducción del dispositivo de arranque automáticos, y la producción en masa de coches de gasolina más baratos llevaron al declive el uso de coches eléctricos, según wp.

Ya sabemos que el Mercedes-Benz EQC será el primer coche de producción completamente eléctrico bajo la submarca germana y que será producido en Francia, ahora que estamos próximos al final de su vida como prototipo los germanos están ultimando su desarrollo con las pruebas más exigentes, según recoge Jesús Martín en motorpasion.

Los ingenieros de Mercedes-Benz se han trasladado hasta Almería para realizar algunas de las pruebas más exigentes al EQC y, de paso, dejarnos las primeras imágenes del coche de preproducción en vivo. Eso sí, camuflado bajo una desconcertante librea en azul eléctrico y negro.

Además de las numerosas simulaciones digitales para determinar la durabilidad, impactos, aerodinámica, manejo, confort o consumos, el Mercedes-Benz EQC ha pasado por el banco de pruebas y por último a las carreteras en entornos reales para que los estándares de calidad sean dignos un coche eléctrico de la estrella. El ratio es de 35% simulaciones y 65% pruebas en carretera/circuito.

Estas pruebas por fin han trascendido y podemos ver que en la parte delantera llama la atención la gran parrilla frontal de ventilación cuando normalmente los vehículos eléctricos no necesitan refrigerar el grupo térmico (porque no tienen más que nada) en favor de una mejor aerodinámica. Los faros parecen muy de familia Mercedes-Benz con luces diurnas en forma de C heredadas del prototipo EQC.

