La Guardia Civil alerta a los presumidos: es peligroso de conducir con estas camisetas

El ser humano nunca dejará de sorprendernos, y en esta ocasión de forma negativa. Uno no sale de su asombro cuando descubre que alguien se dedica a vender camisetas que simulan un cinturón de seguridad para así poder evitar las multas de tráfico.

Y peor aún cuando hay personas que las compran. De locos, según rt.

Un reciente informe indicó que en caso de choque, el uso del cinturón reduce las posibilidad de sufrir lesiones cerebrales en un 33% en el caso del conductor y 56, en el pasajero; las fracturas de cráneo en un 18% y de fractura de cráneo y las heridas faciales en un 45% para el conductor y 64 para el acompañante.

Además los cinturones de tres puntos reducen un 45% el riesgo de muerte de los ocupantes de las plazas delanteras y un 44% de los ocupantes de las plazas traseras. En pocas palabras, el cinturón te puede salvar la vida.

La " camisetita antimultas" igual evita una denuncia si no te pillan, pero ¿te salvará la vida en un accidente?

No hagas el 🐒🐒🐒#HazClick — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 24 de octubre de 2017

La cuenta de la Guardia Civil en Twitter ha alertado sobre el peligro que conlleva el uso de estas camisetas con un mensaje donde dice que te librará de la multa, pero no te salvará la vida. No seas tonto y no arriesgues tu vida por no abrocharte el cinturón, aunque vayas a la vuelta de la esquina.

