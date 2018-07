Un hombre se "sentía culpable" y decide pagar una multa de estacionamiento tras 44 años

En determinadas situaciones, otra persona nos puede inducir la emoción de culpa haciéndonos sentir mal, incluso utilizando el chantaje emocional. Nos pueden hacer sentir mal por no seguir una norma (¿por qué no eres más generoso con la gente?), por no acceder a sus deseos (cómo puedes ser tan egoísta), etc. Se trata, en definitiva, Según rosaliamv, de que la culpa también se puede inducir artificialmente en una persona para conseguir su sumisión. Pero, ¿qué es la culpa?: La culpa es una emoción o afecto doloroso que surge de la creencia o sensación de haber transgredido las normas éticas personales o sociales, sobre todo cuando de la conducta (u omisión) de una persona ha derivado un daño a otra. Puede estar referida a elementos externos, al pasado, al pasado lejano, etc.

Un hombre de California (EE.UU.) decidió pagar un boleto de estacionamiento luego de 44 años y para ello se puso en contacto con las autoridades de Minersville (Pensilvania) —en donde había cometido la infracción— a través de una carta por correo, según rt:

"Apreciado Departamento de Policía: Llevo más de 40 años con este boleto. Siempre he tenido la intención de pagar. Perdónenme si no doy más información. Con respeto, Dave", citan medios locales.

Los agentes subrayaron que el sobre además contenía un boleto de estacionamiento del año 1974 y cinco dólares; estaba marcado con el remitente "Me siento culpable", proveniente de California, aunque sin más datos.

El jefe de Policía, Michael Combs, señaló que el costo de la multa en ese entonces era de dos dólares, pero Dave envió cinco para costear los intereses por el tiempo de retraso.

Combs subrayó que hoy en día el importe del boleto sería de unos 20 dólares y manifestó su asombro ante el hecho de que alguien aún conserve multas de esa época, y sobre todo, que decida pagarlas. "Apreciamos que este individuo pague su boleto, y una vez más alentamos a otras personas, si tienen una multa, a que por favor paguen", afirmó.

VÍDEO DESTACADO: ¿No crees que aparcar en ese hueco es fácil?; pues mira lo que hace este conductor