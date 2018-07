Descojone en la red con este anuncio de venta de un coche

Si alguna vez has intentado vender un vehículo de segunda mano sabrás lo difícil que es, pero hay gente con tanta creatividad que logra hacer un anuncio de lo más divertido de un coche que está bajo mínimos, según sq.

Este hombre tenía que vender en Craiglist, un coche normal pero viejo. Pero en vez de usar engaños, se dedicó a ensalzar las increíbles cualidades del Toyota Corolla de 1999 y creó un anuncio tan tronchante que se ha vuelto viral.

“- Bluetooth: no.

– Techo solar: no.

– Ruedas molonas: no.

– Cámara de visión trasera: no… pero el parabrisas es transparente y tu tienes un cuello que puedes girar.”

De esto sí que te puedes fiar, sin mentiras, solo datos reales y con mucho sentido del humor.

La gente aplaudió su sinceridad y se sintieron muy identificados con él: