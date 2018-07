Así fue el angustioso viaje en en Blablacar de una chica con tres 'psicópatas'

Hoy en día miles de personas utilizan la aplicación del Blablacar para irse de viaje, pero a veces te puede jugar malas pasadas.

Aunque por el móvil se puede saber quién es el conductor, es posible que no sepas quién más viaja en el coche si no lo han acordado por la aplicación.

Es lo que le pasó a la usuaria de Twitter @AitanaFillol, que vivió tres horas de angustia en un viaje muy mal acompañada, según recoge huffingtonpost.

La chica cuenta su experiencia en un hilo de Twitter. Explica que su viaje de tres horas a Valencia acabó el lágrimas y zanja:

"En fin, hasta nunca @blablacar_es . En serio, llevo años viajando así y he conocido a gente muy linda y he confiado aunque el conductor fuera un tío. Pero nunca sabes quién viaja con él, sólo si lo hace a través de la app".

Mi novio me ha acompañado al sitio donde había quedado con el conductor y allí me he despedido de él. Al subir al coche he pensado lo típico: vaya, soy la única chica — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

Bien. Lo primero que me ha dicho, susurrando casi: Ese era tu novio? Le he dicho que sí y ha estado preguntándome si tengo otros novios o amantes. Yo he empezado a estar incómoda porque vaya, es que no me ha preguntado ni cómo me llamo y además con ese tono de mierda — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

Y claro a mi me ha empezado a entrar ansiedad porque es que no sabia que hacer y tío me quedaban 3 horas. No paraba de mirarme, estaba girado de lado totalmente para mirarme y yo mirando por la ventana. — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

En serio, nunca había sentido tanto pánico. Le he dicho que no entendía su humor, que no me conocía de nada y se ha reído. En serio qué puto asco — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

COMUNICADO DE BLABLACAR

Ante el hilo de tuits publicados el 19 de julio por una usuaria denunciando un caso de acoso durante un viaje en coche compartido, BlaBlaCar quiere manifestar lo siguiente:

BlaBlaCar lamenta la situación vivida por la usuaria durante el viaje y censura comportamientos inadecuados e improcedentes como este.

BlaBlaCar desconocía la situación, que no había sido comunicada de forma directa por la usuaria. En el momento en que lo hemos sabido, nos hemos puesto en contacto con ella y nos ha comunicado que el conductor podría no haberse dado cuenta de la situación. Hemos mostrado nuestro apoyo a la usuaria, con quien seguimos en contacto, para proporcionarle toda la información posible una vez lo denuncie ante las autoridades. Hemos revisado el perfil del conductor y no cuenta con opiniones negativas a pesar de haber realizado numerosos viajes. Tiene 7 opiniones positivas de mujeres en el pasado y una negativa motivada por llegar tarde. Tras haber intentado contactar con el conductor, de momento sin respuesta, le hemos expulsado temporalmente de la plataforma hasta conocer su relato. BlaBlaCar cuenta con más de 5 millones de usuarios en nuestro país y expulsa de la plataforma a toda persona cuyo comportamiento atente contra las normas de nuestra red social y, por supuesto, contra la dignidad personal. Ningún comportamiento inadecuado o irresponsable debe resultar impune, y nuestro equipo de atención al usuario realiza una tarea fundamental para que se cumpla esta filosofía del desplazamiento compartido.

VÍDEO DESTACADO: Las espectaculares acrobacias de esta chica sobre la moto dejan a todos con la boca abierta