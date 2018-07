Esta es la historia del hombre que “susurraba" a los Tesla

Tesla no tiene concesionarios, todos las tiendas son propiedad de la marca, ni tampoco existen talleres independientes capaces de poder efectuar una reparación de importancia en un Tesla. Así lo quiere la marca. Salvo, como cuentan en Motherboard, en una pequeña localidad de New Hampshire, donde Rich Benoit, en contra de la voluntad de Tesla se dedica a salvar del siniestro total los Tesla. De hecho, su Tesla Model S particular está hecho a partir de dos Model S.

Rich Benoit es un apasionado de Tesla. Hace unos años, un amigo suyo se compró un Tesla Model S y Rich se quedó impresionado por el coche. Al año se compró uno Model S por 14.000 dólares, era un coche que había padecido una inundación. Pensaba arreglarlo él mismo y así tener un coche de más de 100.000 dólares por menos de la mitad, según motorpasion.

En Estados Unidos más que en cualquier otro país hay una cierta tradición de arreglar los coches uno mismo. Suelen tener el espacio físico para hacerlo y los recambios suelen costar la mitad de lo que costarían a este lado del charco. Pero para sorpresa de Rich Benoit, Tesla no le quería ayudar lo más mínimo y ni venderle recambios.

Así que, como se da la casualidad que vive en el estado de New Hampshire donde por ley una persona puede arreglar ella misma su coche, aunque el fabricante diga lo contrario, se compró otro Tesla Model S accidentado y de esos dos coches hizo su propio coche. Y hasta hoy donde se ha convertido el único especialista independiente de Tesla con un importante stock de recambios y varios coches recuperados y que vuelven a circular.