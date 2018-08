Una compañía alemana promete coches eléctricos que se recargarán aparcados al sol

Imagina por un momento que tu coche no consume una gota de combustible, porque es eléctrico. Pero lo que resultaría aún más sorprendente es imaginar coches eléctricos solares, que se recargarían automáticamente aparcados al sol. Eso es lo que promete una compañía alemana, la start-up Sono Motors. El año que viene pretenden lanzar un coche eléctrico que no solo será asequible, para todos los bolsillos, y contará con una autonomía aceptable, alrededor de los 250 kilómetros. Sono Motors promete un coche que será capaz de recargar sus baterías mediante paneles solares. ¿Pero por qué no lo ha inventado nadie antes? ¿Es creíble la propuesta de esta empresa?

El problema de un coche eléctrico no es otro que la cantidad de energía que necesita acumular en sus baterías para ofrecer una autonomía suficiente, al menos para garantizar trayectos urbanos, y viajes con cierta planificación, con paradas programadas en puntos de recarga rápida. En los próximos años asistiremos al lanzamiento de multitud de coches eléctricos de gran autonomía, gracias al empleo de baterías con mayor capacidad de almacenamiento energético. Aún así, para poder imaginar coches eléctricos y solares, tendríamos que pensar en paneles fotovoltaicos de alta potencia, que en muchos casos necesitarían de superficies muy superiores a las que puede ofrecer un coche para proporcionar suficiente energía a las baterías como para ser aprovechadas por un coche eléctrico. Y no solo eso, las placas solares también tienen un coste importante, según diariomotor.

Esa es la razón por la cual ni tan siquiera Tesla, que en paralelo tiene un importante negocio de paneles solares, ha imaginado sus coches funcionando gracias a la energía solar. Y, si bien es cierto sí hemos visto coches con paneles solares, como el Toyota Prius, generalmente aprovechaban esta tecnología para el funcionamiento de sistemas auxiliares, y estaban lejos de recargar energía suficiente como para mover un coche.

VIDEO DESTACADO: Coches eléctricos: ¡Increíble! ¿Sabes cómo podrían cargarse en el futuro?