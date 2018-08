Jurassic Park: Desvelamos los secretos del Ford Explorer "autónomo y completamente eléctrico

Este 2018 se cumple el 25º aniversario del estreno de 'Jurassic Park', una de las películas más emblemáticas, y taquilleras, de Steven Spielberg en particular y de la historia del cine en general. Hemos querido rendirle nuestro particular homenaje al film y el protagonista no podía ser otro que el mítico Ford Explorer modificado que hace las veces de vehículo de recorrido. Bienvenidos a Jurassic Park.

Dos coches llegan a la puerta del Centro de Visitantes de Jurassic Park. Se trata de dos Ford Explorer, con estética propia de un safari, que sólo se distinguen por la numeración que puede verse en la trasera de su lateral: 04 y 05. Estas dos unidades de los vehículos de recorrido serán las encargadas de llevar a los primeros asistentes (dos paleontólogos, un matemático, un abogado y dos niños, nietos del dueño del parque) en la primera visita piloto de Jurassic Park, según motorpasion.

Lista la estética de los Ford Explorer jurásicos, tocaba solucionar lo de que eran "autónomos y eléctricos". El encargado de hacerlo posible fue Michael Lantieri, que además de ser el responsable de los efectos especiales de los dinosaurios en la película, también eran su cometido los efectos físicos ejecutados en las grabaciones exteriores.

Tal y como exigía el guión, los Explorer de recorrido se moverían sobre un raíl, al estilo clásico de los parques de atracciones. Es así como eran autónomos y, a la par, eléctricos, no olvidemos que estamos hablando de 1993. Para simularlo, Lantieri instaló varios kilómetros de raíl en los set exteriores de rodaje, ubicados en la isla de Kauai (Hawai).

