Descubre el Wuling Baojun E200 un vehículo eléctrico, urbano y low cost

El Wuling Baojun E200 mide 2,49 metros de largo, creciendo ligeramente en tamaño respecto al actual E100, aunque manteniéndose por debajo de los 2'69 metros del Smart ForTwo.

Este urbano eléctrico se moverá gracias a un pequeño propulsor de 29 kW (39 CV), que le permitirá alcanzar una velocidad máxima de 100 km/h. Obviamente su habitat natural son las atestadas ciudades y no la carretera abierta. Este motor se alimenta gracias a una batería de 19.2 kWh de capacidad y, aunque la autonomía aún no ha sido anunciada de forma oficial, se estima que esté en torno a los 150 kilómetros como el E100, según motorpasión.

Su principal destino apunta a ser el carsharing, como ha ocurrido con el E100, que ya ha sido utilizado por varias compañías en el gigante asiático. No obstante, también estará enfocado al mercado particular y, aunque el precio no se ha confirmado de forma definitiva, se estima que esté por debajo de los 9.000 euros, incrementando la oferta de modelos de bajo coste en la República Popular.

